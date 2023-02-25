Qualcomm, yapay zekayı Android'e taşıdı!

Yapay zeka son dönemde yazıdan resme kadar birçok alanda çok popüler. Öyle ki Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Samsung Galaxy S23 modelinde oldukça kısa bir sürede yapay zeka görüntüleri oluşturmayı başardı. Bu görüntülerin yer aldığı video ve görseller, kısa sürede beğeni topladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Qualcomm, yapay zekayı Snapdragon işlemcili telefonlara indirdi

Yapay zekanın son dönemdeki popülaritesi, birçok alanda kendini gösterdi. Öyle ki Qualcomm, yaptığı bir projede Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili ve Stable Diffusion desteğiyle yapay zeka görüntüleri oluşturdu. Bu görüntülerin oluşmasından daha çok kısa sürede ortaya çıkışı daha çok dikkat çekti.

Yukarıdaki videoda da yer aldığı gibi istenilen kelimelere uygun şekilde 14 saniye 42 salise içinde yapay zeka görüntüsü oluştu. Tercih edilen kelimeler içerisinde "zırhlı süper sevimli kedi savaşçı, gerçekçi fotoğraf, ultra ayrıntı ve 4K" yer aldı. Qualcomm da bu yapay zeka projesi için hız rekoru kırdığı iddia ediyor.

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Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Stable Diffusion kullanmak için daha çok tablet ve bilgisayar öne çıkıyor. Fakat Samsung Galaxy S23 üzerinde saniyeler içinde 512×512 boyutunda görüntü elde edildi.

Ek olarak Apple, geçen yılın sonlarında Draq Things uygulaması aracılığıyla iPhone 13 modelinde yapay zeka destekli ve 512×512 boylarında görüntü oluşturdu. Fakat bu görüntü oluşturma süresi yaklaşık olarak 60 saniye sürdü. Yani bu süre en büyük rakibi Samsung'dan dört katı daha fazla. Ama şunu unutmamak gerekiyor; iki telefonun tanıtılma süreleri arasında iki yıl süre zarfı var.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekayı hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.