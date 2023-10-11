Qualcomm, Windows bilgisayarları hedefleyen yeni işlemci serisini tanıttı

Qualcomm, Windows bilgisayarları hedefleyen işlemci serisini nihayet tanıttı. 2018'den bu yana Snapdragon 8cx markası altında çipler piyasaya süren şirket, artık Snapdragon X serisi adını kullanacak. Peki yeni X serisi neler vadediyor?

Snapdragon X Serisi ne kadar güçlü?

Qualcomm tarafından sağlanan yeni bilgiler, Snapdragon X serisi adını ortaya koydu. Donanım devi, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlar için ürettiği yonga setleriyle daha rahat ayrım yapabileceğini söyledi. X serisinin bilgisayarlara özel işlemciler olacağını ifade etti.

Yeni X serisi, Qualcomm'un performans ve verimlilikte sıçrama yaratacağını söylediği Oryon çekirdeği üzerine inşa ediliyor. Qualcomm'un nöral işlem birimi (NPU) ile eşleştirilen Oryon çekirdekleri, cihaz içerisinde yapay zekayı mümkün kılacak.

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Qualcomm ayrıca X serisi için ikonik Snapdragon logosunu da değiştirmeyi planlıyor. Ateş topu şeklinde logoyu altın renklerle kaplayan şirket, çok daha cesur ve canlı olacağı ifade etti. Ayrıca bu logo, bilgisayarlar için markayı öne çıkaracak.

Ayrıca bilmeyenler için Snapdragon 8cx Gen 2'den yüzde 60 oranında daha güçlü olan Snapdragon 8cx Gen 3 geçtiğimiz yılın sonlarında raflardaki yerini aldı. Qualcomm, 24-26 Ekim tarihlerinde yeni X serisine ilişkin planlarını açıklayacak.

Şirketin yeni işlemcileri TSMC'nin 3 nm teknolojisi ile üretiliyor. Bu sayede daha verimli ve performanslı olması beklenen işlemciler bilgisayar piyasasındaki dengeleri bozabilir. Bu sayede dizüstü bilgisayarlardan 20 saate varan kullanım süreleri elde edilebilir.

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