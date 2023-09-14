Qualcomm'un Snapdragon 8cx Gen 4, Apple M2'yi geride bırakıyor

Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi Snapdragon 8cx Gen 4'ün Apple M2'ye göre daha iyi performans gösterdiği ortaya çıktı. Oryon çekirdeklerini kullanan bu işlemci, dizüstü bilgisayarlara güç verecek.

Qualcomm'un bir süredir yeni bir mobil işlemci üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ortaya çıkan iddialar ise Apple Silicon tabanlı M serisine rakip olacağını gösteriyordu. Yeni sızıntılar, "Hamoa" kod adlı Snapdragon 8cx Gen 4 işlemcisinin Apple M2'den daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Snapdragon 8cx Gen 4 performans testleri ortaya çıktı

Qualcomm'un Snapdragon 8cx Gen 4 için vites artırdığı belirtildi. Nuvia isimli şirketin Oryon çekirdeklerini kullanacak bu işlemci, dizüstü bilgisayarlara güç verecek. Yeni raporlara göre Snapdragon 8cx Gen 4'teki Oryon çekirdekleri, performans ve güç verimliliğinde M2'yi sollamayı başardı.

Raporda MacBook ve iPad'lere güç veren M2 Silikon çipinden daha başarılı olduğu bildirildi. Ancak Snapdragon 8cx Gen 4'ün hangi konfigürasyonunun test edildiği belirtilmedi. Qualcomm'un 8 ila 12 çekirdek arasında değişen modeller sunması bekleniyor.

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8 yüksek performans + 4 verimli çekirdeğe sahip 12 çekirdekli versiyonun Apple M2'yi geride bıraktığı düşünülüyor. Ancak performans testleri, Qualcomm için yeterli olmayabilir. Yeni işlemcilerin Apple M3'ten geç çıkması bekleniyor ve bu durum Snapdragon 8cx Gen 4'ün geri planda kalmasına yol açabilir.

Qualcomm önümüzdeki Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini tanıtacak. Bu modele ek olarak, Oryon çekirdeklerine sahip yeni mobil işlemcileri de görebiliriz. Bu, Apple M3'ten önce Qualcomm'a avantaj sağlayabilir.

Yeni mobil işlemcinin ne zaman piyasaya sürüleceği belirsiz. Ancak Arm ve Apple M serisi işlemcileriyle gerçekten rekabet edip edemeyeceğini görmek ilginç olacak.

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