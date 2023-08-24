Qualcomm, Taşınabilir Oyun Konsolları İçin Yeni İşlemcilerini Tanıttı

Qualcomm, taşınabilir oyun konsolları için üç yeni Snapdragon G serisi işlemcisini tanıttı. Bu işlemciler farklı güçleriyle tüm oyun konsollarına hitap edecek.

Qualcomm taşınabilir oyun konsolları için Snapdragon G serisi bünyesinde geliştirdiği üç yeni işlemcisini bugün tüm özellikleriyle birlikte tanıttı. Sadece oyun için tasarlanan yeni Snapdragon G serisi işlemciler, farklı güçleri sayesinde tüm oyun konsollarına hitap edecekler.

Qualcomm'dan üç yeni G serisi işlemci!

Qualcomm'un yeni işlemcileri sırasıyla Snapdragon G1 Gen1, Snapdragon G2 Gen 1 ve Snapdragon G3x Gen 2 olarak adlandırılmış. Tüm bu işlemciler taşınabilir oyun konsolları için geliştirildi. Yani hiçbiri bir telefonda kullanılmayacak. Ancak hepsi taşınabilir konsollara güç katacak diyebiliriz.

İlk olarak Snapdragon G1 Gen 1'e bakmak gerekirse, çıkan üç yeni model arasındaki en güçsüz işlemci olduğunu söyleyebiliriz. Bünyesinde bir adet Adreno A11 GPU taşıyan bu işlemci, 8 adet Kyro CPU çekirdeğine sahip. Genel olarak bulut oyunlarına yönelik olarak geliştirilen Snapdragon G1 Gen 1'in pil tüketiminin rakiplerine göre daha az olduğu ve Wi-Fi 5 desteğinin bulunduğu biliniyor.

Snapdragon G serisinin ortanca modeli G2 Gen 1 işlemcisine geçtiğimizde burada bizleri Adreno A21 GPU karşılıyor. Yine 8 Kyro çekirdeğine sahip olan G2 Gen 1'in mobil oyunlar için daha ideal bir işlemci olduğu söyleniliyor. 144Hz HD ekran desteği sunan bu işlemci, aynı zamanda Wi-Fi 6'yı da destekliyor.

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Snapdragon G serisinin en üst modeli olan Snapdragon G3x Gen 2 ise 2021 yılında tanıtılan G3x Gen 1 adlı işlemcinin güncellenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yine 8 adet Kyro CPU çekirdeği ile karşımıza çıkan G3x Gen 2, Adreno A32 GPU'ya sahip.

Önceki işlemci modeline göre CPU tarafında %30 daha fazla hız vaat eden Snapdragon G3x Gen 2'nin GPU tarafında önceki versiyona göre iki kat daha hızlı olduğu söyleniyor. Tüm bunların yanı sıra Snapdragon Sound Technology Suite, 5G, süper oyun çözünürlüğü, ışın işleme ve Wi-Fi 7 gibi özelliklere sahip olan G3x Gen 2 işlemci, üç modelin arasındaki en güçlü işlemci olarak nitelendiriliyor.