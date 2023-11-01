Qualcomm Snapdragon X Elite, Apple M3'e rakip olabilir mi?

Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisini tanıtarak performans rakamlarını paylaştı. Şirket, M2'ye göre %30 tek iş parçacıklı performans artışı olduğunu iddia etti. Bu rakamlar, Snapdragon X Elite'in Apple M3'e rakip olabileceğini gösteriyor.

Qualcomm, bu yılki Qualcomm Zirvesi'nde Snapdragon X Elite işlemcisini tanıttı ve bazı oldukça cazip performans rakamlarını paylaştı. Şirket, M2 Max ile karşılaştırıldığında tek iş parçacıklı performansta %30, M2 ile karşılaştırıldığında ise çok iş parçacıklı performansta %50 artış olduğunu iddia etti. Bu heyecan verici rakamlar ne ifade ediyor?

Snapdragon X Elite, M2'nin rakibi değil

Bu rakamlara bakıldığında Snapdragon X Elite'in sadece bir M2 rakibi değil, belki bir Apple Silicon M3 rakibi olduğu ortaya çıkıyor. Performans karşılaştırmasına geldiğimizde Qualcomm biraz sinsi davrandı. Önce tek iş parçacıklı performans M2 Max ile karşılaştırıldı, ardından çok iş parçacıklı performans bir süre sonra normal M2 ile karşılaştırıldı.

Bu iki amaca hizmet ediyor: Birincisi, Snapdragon X Elite'in M2 Max'ten daha iyi (veya en azından onunla aynı seviyede) gibi görünmesini sağlamak ve aynı zamanda akıllarında zaten M2 Max olduğu için tüketicileri bir şekilde yanıltmak.

Açıkça söylemek gerekirse, üç M2 yonga setinin tümü, tek iş parçacıklı performans açısından aynıya yakın bir sonuç ortaya çıkarıyor ve bunun nedeni, hepsinin tek çekirdek özelliklerinin aşağı yukarı aynı olmasıdır.

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Çok çekirdekli ve diğer türdeki iş yükleri, Apple Silicon'un üst kademelerinin gerçekten parladığı yer ve bu nedenle, M2 Max ile karşılaştırıldığında tek iş parçacıklı performans söz konusu olduğunda Snapdragon X Elite'in Apple'dan daha iyi olması o kadar da önemli değil. %30'luk bir artış oldukça büyük ancak normal M2 ile karşılaştırıldığında bu rakamların beklenmesi muhtemeldir.

Ne olursa olsun, Qualcomm'un övündüğü gelişmeler Snapdragon X Elite'in etkileyici bir M3 rakibi olmasını sağlıyor. Eğer Snapdragon X Elite, tek çekirdek performansında M2'den %30 daha iyiyse, M3'ün bu konuda Qualcomm'u yenebilmesi için Apple'ın büyük bir uçurumu aşması gerekiyor.

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