Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtacak!

Qualcomm, önümüzdeki günlerde çıkacak birçok akıllı telefonun işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 8 Gen 3, 25 Ekim'de tanıtılacak ve birçok yeni özellik sunacak.

Qualcomm, önümüzdeki günlerde çıkış yapacak birçok akıllı telefonun işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Qualcomm'un yeni göz bebeği Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım tarihi ve özellikleri.

Snapdragon 8 Gen 3 25 Ekim'de tanıtılacak!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin başarısının ardından, seriye yeni bir işlemci daha ekliyor. Snapdragon 8 Gen 3 adıyla ortaya çıkan Qualcomm'un yeni işlemcisi, artık tanıtılmaya hazır. Bugün tanıtım hakkında açıklama yapan şirket, 25 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikte Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtacağını duyurdu.

Qualcomm, Snapdragon Zirvesi 2023'ü resmi olarak duyurdu. 25 Ekim'de başlayacak olan Snapdragon Zirvesi, beraberinde merakle beklenilen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü getirecek. 2 + 3 + 3 +1 çekirdek yapısı ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3, GPU tarafında Adreno 750'yi kullanıyor. Bunlara ek olarak LPDDR5T RAM bellek desteği sunan Snapdragon 8 Gen 3, kullanılacağı cihazları güçlendirmeye hazır.

Mobil oyuncular için yeni çağ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 performans testi ortaya çıktı!

Bu haberle birlikte Vivo X100 serisi, iQQQ 12 serisi, Xiaomi 14 serisi ve OnePlus 12 gibi birçok model cihaz piyasaya çıkmaya hazır diyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan bu modeller, artık piyasanın en hızlı cihazları arasında.

Siz Qualcomm'un yeni işlemcisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gen 2'den sonra beklenen performans yakalanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.