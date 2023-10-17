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Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtacak!

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Qualcomm, önümüzdeki günlerde çıkacak birçok akıllı telefonun işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 8 Gen 3, 25 Ekim'de tanıtılacak ve birçok yeni özellik sunacak.

Qualcomm, önümüzdeki günlerde çıkış yapacak birçok akıllı telefonun işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Qualcomm'un yeni göz bebeği Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin tanıtım tarihi ve özellikleri.

Snapdragon 8 Gen 3 25 Ekim'de tanıtılacak!

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin başarısının ardından, seriye yeni bir işlemci daha ekliyor. Snapdragon 8 Gen 3 adıyla ortaya çıkan Qualcomm'un yeni işlemcisi, artık tanıtılmaya hazır. Bugün tanıtım hakkında açıklama yapan şirket, 25 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikte Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıtacağını duyurdu.

Qualcomm, Snapdragon Zirvesi 2023'ü resmi olarak duyurdu. 25 Ekim'de başlayacak olan Snapdragon Zirvesi, beraberinde merakle beklenilen amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ü getirecek. 2 + 3 + 3 +1 çekirdek yapısı ile üretilen Snapdragon 8 Gen 3, GPU tarafında Adreno 750'yi kullanıyor. Bunlara ek olarak LPDDR5T RAM bellek desteği sunan Snapdragon 8 Gen 3, kullanılacağı cihazları güçlendirmeye hazır.

Mobil oyuncular için yeni çağ: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 performans testi ortaya çıktı!

Bu haberle birlikte Vivo X100 serisi, iQQQ 12 serisi, Xiaomi 14 serisi ve OnePlus 12 gibi birçok model cihaz piyasaya çıkmaya hazır diyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan bu modeller, artık piyasanın en hızlı cihazları arasında.

Siz Qualcomm'un yeni işlemcisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gen 2'den sonra beklenen performans yakalanacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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