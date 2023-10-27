Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Yeni Modeller

Mobil işlemci pazarının başarılı isimlerinden Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ü tanıttı. Yonga seti performans testlerine göre akıllı telefonlara önemli iyileştirmeler getiriyor. Honor'un Magic 6 serisi de bu yeni işlemciyle güçlenecek.

Mobil işlemci pazarının başarılı isimlerinden Qualcomm, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte uzunca bir süredir sızıntılarla gündemden düşmeyen Snapdragon 8 Gen 3'ü resmen tanıttı. Selefine göre önemli iyileştirmelerle gelen yonga seti performans testlerine baktığımızda akıllı telefonları adeta şahlandıracak özelliklere sahip. Son olarak yeni yongadan güç alacak iki model daha belli oldu!

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek yeni modeller

Honor, kısa bir süre önce yaptığı paylaşımla yaklaşan Magic 6 serisinin Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını resmen duyurdu. Aynı zamanda akıllı telefonlarda YoYo adında yeni bir yapay zeka asistanı de mevcut olacak.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3 için TSMC ile iş birliğine devam ediyor. 4 nm mimariyle üretilen yonga setinde 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni ürününde Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

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Yeni işlemcide selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlanıyor. Öte yandan enerji verimliliğinde ise yüzde 20'lik bir artış söz konusu. Öte yandan grafik tarafında yüzde 25'lik daha hızlı görüntü işleme ve aynı şekilde yüzde 25'lik daha fazla enerji verimliliği karşımıza çıkıyor. Dahası, yüzde 40 daha iyi Ray Tracing performansı sunuyor.

Yeni işlemci, 4K çözünürlükte 60 Hz desteğiyle karşımıza çıkacak. Bununla birlikte QHD+ ekranlarda 144 Hz'lik yenileme hızı sunabilecek. Donanım, kamera tarafında da kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunacak. Zira burada karşımıza 200 Megapiksel desteği çıkıyor. Dahası, kullanıcılar 8K HDR ayarlarda 30 FPS video kaydı çekebilecek. Kamera performansını iyileştirmek için işlemcide donanımsal yapay zeka özelliği bulunuyor. Son olarak 24 GB'a kadar 4800 MHz LPDDR5X RAM desteği de mevcut.

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