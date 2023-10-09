Yarı iletken devi Qualcomm, son zamanlarda yeni mobil işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile adından söz ettiriyor. Amiral gemilerinin kalbinde yer alacak bu işlemci kısa süre önce AnTuTu testlerinde görüldü. İşte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 performans testi sonuçları…

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 performans testi sonuçları

Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'ün bu ayın sonlarına doğru duyurulması bekleniyor. Bu noktada geri sayım başlamışken işlemcinin ortaya çıkan performans testi, beklentileri daha da yükseltti.

Ünlü tipster Digital Chat Station (DCS), Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinin AnTuTu performans testi sonuçlarını ortaya çıkardı. Bilmeyenler için AnTuTu, bir akıllı telefonun performansını ölçerek kıyaslama yapmaya yarayan bir uygulamadır.

Vivo kullanıcıları müjde: Uydu bağlantısı geliyor!

Kaynağa göre testler sırasında LPDDR5T RAM kullanıldı ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, AnTuTu testinde 2 milyon skor elde etti. Bir önceki nesil işlemci olan Snapdragon 8 Gen 2'nin puanı 1 milyon 6 bin idi. Bu noktada önemli bir yükseltme olduğunu söyleyebilmek mümkün. Bu kapsamda en büyük fark GPU tarafında gibi görünüyor.

Snapdragon 8 Gen 3, GPU testinde 840 bin puan aldı. Snapdragon 8 Gen 2'nin skoru 600 bin idi. Yeni işlemcinin GPU tarafında Adreno 750'ye yer vermesiyle beraber yüzde 40 oranında bir iyileşme sunacağı aktarılıyor. Bu, mobil oyuncular için oldukça iyi bir haber. Zira etkileyici bir oyun performansı sunacak.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün CPU performansı ise üzmeyecek olsa da beklentileri karşılamayan cinsten. Yeni işlemci, 440 bin skor elde etti. Bu puan bir önceki nesil Snapragon 8 Gen 2'ye kıyasla yüzde 15,7 oranında performans artışı anlamına geliyor.

İşlemciCPUGPUToplam Puan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3440 bin840 bin2 milyonQualcomm Snapdragon 8 Gen 2376 bin600 bin1 milyon 600 bin Not: Toplam puana dahil edilmeyen skorlar da var, bu nedenle CPU + GPU işleminde toplam puan denk gelmeyebilir.

Yeni işlemci akıllı telefonlarda yer aldığında daha farklı performans sonuçlarıyla da karşılaşabiliriz. Şimdilik pencereden görünenlere göre Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3'ün performans bakımından hatırı sayılır bir yükseltme içerdiğini söyleyebiliriz. Yeni amiral gemisi işlemcinin 24 Ekim tarihinde duyurulması bekleniyorken, güç vereceği ilk akıllı telefon modeli henüz bilinmiyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.