Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Android'in en güçlü telefonlarına güç verecek

Akıllı telefon dünyasında rekabetin üst düzeyde olması, mobil işlemci sektöründe de gelişimi tetikliyor. Sektörünün en başarılı oyuncularından Qualcomm, Android dünyasının en güçlü telefonlarına güç verecek amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 için son dokunuşlarını yapıyor. Snapdragon 8 Gen 3, 3nm ve 4nm varyantlarına sahip olacak.

Akıllı telefon dünyasında rekabetin üst düzeyde olması, mobil işlemci sektöründe de gelişimi tetikliyor. Sektörünün en başarılı oyuncularından Qualcomm, Android dünyasının en güçlü telefonlarına güç verecek amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 için son dokunuşlarını yapıyor.

Snapdragon 8 Gen 3, 3nm ve 4nm varyantlarına sahip olacak

Akıllı telefon sektörünün en iyi modellerin işlemcileri 4nm üretim sürecinde üretildi. Şu anda sektörde sadece iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 3nm işlemciler kullanıyor. Qualcomm, Android tarafında da önemli bir adım atmak üzere. Gelen bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 3, 3nm ve 4nm seçenekleriyle sahne alacak.

Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi 24 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. İşlemci Vivo X100 serisinden Xiaomi 14 serisine kadar birçok akıllı telefon modelinde yer alacak. İşlemcinin daha önce birçok performans testi ortaya çıktı. Model, selefine göre yüksek performans vadediyor.

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İşlemci hakkında daha önce birçok detay gün yüzüne çıktı. Bu bilgilere göre Snapdragon 8 Gen 3, 3,19 GHz saat hızına sahip bir Cortex-X4 prime çekirdeğe, 2,96 GHz saat hızına sahip beş Cortex-A720 performans çekirdeğine ve 2,27 GHz saat hızına sahip iki Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip olacak.

Şu anda kullanılan Snadpragon 8 Gen 2'de Cortex-X3 mimarisi bulunuyor ve 3.2 GHz'de çalışıyor. Bu, günlük kullanımda performansın doğrudan etkileneceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni işlemcide bir "süper büyük" çekirdek, beş "büyük" çekirdek ve iki "küçük" çekirdek olmak üzere 1+5+2 mimarisi olması bekleniyor.