Qualcomm, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini tanıttı

Qualcomm, orta seviye olarak nitelendirilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini 4nm işlem teknolojisi ile üretti. Yeni işlemci, CPU performansında yüzde 15 iyileşme ve güç tasarrufu sunuyor.

Akıllı telefonlar, teknoloji dünyası arasında belki de en büyük pazara sahip olan sektör konumunda. Hal böyle olunca cihazların sahip olduğu donanım parçalarını üreten şirketler de yarış içerisinde. Akıllı telefonların işlemcilerine baktığımızda Qualcomm'un önemli bir yer kapladığını görüyoruz. Şirket, bugün uzun zamandır beklenen orta seviye bir modelle geldi.

Snapdragon 7 Gen 3, TSMC'nin 4nm işlem teknolojisi ile üretildi

Qualcomm, orta seviye olarak nitelendirilen 7 serisine bir model daha ekledi. Şirket, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini 4nm işlem teknolojisi ile üretti. Yapılan tanıtıma göre model, selefi Snapdragon 7 Gen 1'e göre CPU performansında yüzde 15 iyileşme ve yüzde 20 güç tasarrufu sunuyor. Ek olarak Adreno GPU'da yüzde 50 daha hızlı.

Yeni Snapdragon işlemci, 1+3+4 CPU dizilimine sahip. İşlemci bünyesinde 1 tane 2,63 GHz ARM Cortex-A715 ana çekirdek, 3 tane A715 performans çekirdeği (maksimum 2,4 GHz) ve 4 tane Cortex-A510 verimlilik çekirdeği (maksimum 1,8 GHz) barındırıyor.

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Öte yandan Qualcomm'un iddiasına göre işlemci içindeki Qualcomm Hexagon NPU, selefine göre watt başına yüzde 60 daha hızlı yapay zeka performansı sunmasına olanak sağlıyor. Yetenekler tarafına baktığımızda ise Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP ve Vulkan 1.3 API'lerini desteklediğini görüyoruz.

Özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 7 Gen 3, 60Hz yenileme hızına sahip 4K veya 168Hz'de FHD+ çözünürlüklü ekranları destekliyor. Ayrıca 200 Megapiksel ana kamera modüllerini işleyebilen ve 60Hz'de 4K HDR video kaydedebilen Qualcomm Spectra ISP özelliğine de sahip.

Son olarak işlemci, Snapdragon X63 5G Modem-RF Sistemi ile güçlendiriliyor. Özellik, mmWave ve 6 GHz altı bantlar üzerinden 5 Gbps'ye kadar indirme hızları sağlıyor. Bağlantı tarafına baktığımızda ise Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 standartlarını görüyoruz.