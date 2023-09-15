Qualcomm, orta sınıf telefonlar için yeni işlemcisini tanıttı

Akıllı telefon dünyasındaki rekabet işlemci sektörüne de yansıyor. Qualcomm, Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisini duyurdu ve Redmi Note 13 Pro bu işlemciyi kullanacak.

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabetin etkileri işlemci dünyasında da kendini gösteriyor. Sektörün en büyük temsilcilerinden Qualcomm, birçok önemli Android telefonun işlemci koltuğunda kendine yer buluyor. Şirket, orta sınıf modellere uygun yeni işlemcisini tanıttı.

Snapdragon 7s Gen 2 ilk kez Redmi Note 13 Pro ile sahne alacak

Amiral gemisi telefonlar kadar orta sınıf için de önemli işlemciler tanıtan Qualcomm, bu yılın başlarında tanıttığı Snapdragon 7 Plus Gen 2'yi tanıtmıştı. Şirket, birkaç dokunuşla seriyi genişletmeye devam ediyor. Qualcomm, Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisini duyurdu. Redmi Note 13 Pro, bu işlemciyi kullanan ilk telefon olacak.

İşlemci, 4 × 2.4GHz Cortex A78 ve 4 × 1.95GHz Cortex A55 çekirdek diziliminden oluşuyor. GPU tarafında ise Adreno 710 yer alacak. 5G destekli işlemci Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E ve Quick Charge 4+ özelliklerini barındırıyor. Kamera tarafına baktığımızda ise 4K/30 fps video, 4K HDR desteği, 1080p'de 120 fps ağır çekim ve AI gürültü giderme işlevini görüyoruz.

Qualcomm taşınabilir oyun konsolları için Snapdragon G serisi işlemcilerini tanıttı!