Qualcomm'dan umut verici gelişme: Akıllı telefon pazarı nefes alacak!

Akıllı telefon pazarındaki dalgalanma nihayet duruluyor. Ünlü çip üreticisi Qualcomm bu durumun çözüme kavuşacağına işaret etti.

Akıllı telefon pazarı yeni çıkan telefonlara rağmen eski günlerdeki şöhretinden uzaktı. Nihayet akıllı telefon pazarı kendine geliyor. Qualcomm, akıllı telefon pazarındaki iki yıldır süren çöküşün hafiflediğine işaret etti. Tabii ki bunda Çin'in payı epey büyük. Perşembe günü neredeyse gelen rakamlara göre neredeyse %6 artış gösterdi. İşte detaylar…

Qualcomm'un açıklamalarına göre akıllı telefon pazarına can geldi!

Qualcomm, akıllı telefonlarda kullanılan en büyük çip tasarımcıları arasında yer alıyor. Akıllı telefon pazarındaki dalgalanma onu da derinden etkiledi. Ancak yeni rakamlar sektöre dair umut vadediyor. Şirketin, 117,09 dolarlık hisse fiyatına göre piyasa değerini yaklaşık 7 milyar dolar artırması bekleniyor.

Şirketin ana dayanak noktası olan akıllı telefonlar. Ancak akıllı telefon sektöründe dört çeyrektir önü alınamayan bir düşüş yaşanıyor. Pazarın bu denli dalgalı seyretmesinin ardından Qualcomm, artık kendini toparlıyor. Akıllı telefonların çipleri için yeni siparişlerin gelmesiyle şirket, yeniden güç toplayacak.

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Canaccord Genuity analistleri, "Yönetim Aralık çeyreğinde hala normalden daha düşük bir sezonsal artış bekliyordu. Stokların geçen çeyreğe ilişkin beklentilerin ötesinde arttığına dair işaretler mevcut. Bu durum beklediğimizden daha iyi." dedi.

Bazı olumsuz rüzgarlar hala mevcut. Özellikle Huawei ve Samsung'da şirket içi çiplerin kullanımı Qualcomm'u olumsuz etkiledi. Buna rağmen bu dip noktasındaki piyasa toparlanması veya normalleşmesiyle bu olasılıkları telafi edebiliriz.

CEO Cristiano Amon'a göre Qualcomm, Samsung'un yakında çıkacak S24 telefon serisindeki çiplerin çoğunluk payını elinde tutmayı bekliyor. Ayrıca Huawei'nin pazara yeniden girişinin şirketin, Çinli akıllı telefon şirketleriyle ilişkilerini etkilemesini beklemediğini söyledi.