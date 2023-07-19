Qualcomm, anlaşmayı imzaladı: Akıllı telefonlar, yapay zeka ile donatılacak!

Yarı iletken devi Qualcomm ile Meta arasında yapılan bir anlaşma kapsamında Llama 2, akıllı telefon için yapay zeka desteği verecek.

Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zeka alanına yapılan yatırımlar da oldukça yükseldi. Bununla doğru orantılı olarak son yıllarda yapay zeka araçları oldukça arttı. Bunlar arasında OpenAI'ın Chatgpt'si ve Google'ın Bard'ı öne çıkıyorken, bunlara rakip uygulamalar geliştirmeye çalışan Meta gibi şirketler de çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatımızın hemen her alanında yer edinen yapay zeka araçları, yakında akıllı telefonlarda yerleşik olarak gelmeye de başlayacak. Öyle ki Facebook'un sahibi Meta ile yarı iletken devi Qualcomm arasında bunun için bir anlaşma yapıldı.

Qualcomm ve Meta imzaları attı: Yapay zeka dil modeli Llama 2, akıllı telefonlara destek sağlayacak!

Kendi alanlarında dev olan iki şirket, bugün yaptıkları duyuru ile Meta'ya ait olan Llama 2 dil modelinin, 2024 yılından itibaren üretilen Qualcomm'un yonga setlerinde yer alacağını duyurdu. Bu, kalbinde Qualcomm çip olan akıllı telefonların ve bilgisayarların işlemleri, yapay zekadan destek alarak daha etkili şekilde yapabilecekleri anlamına geliyor.

Örneğin Qualcomm yonga seti kullanan akıllı telefonlardaki sesli asistanlar, Llama 2 dil modeli sayesinde daha akıllı ve hızlı çalışabilecekken, doğru yanıt verme olasılığı da yükselebilir. Bununla beraber sesli komutları algılama hızı da artabilir.

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Büyük bir metin ve kod veri kümesiyle eğitilen bu yapay zeka modeli; metin oluşturma, tercüme, soru cevaplama ve dil çıkarımı gibi görevlerde kullanılabiliyor. Bu doğrultuda Llama 2, kullanıcıya daha doğru öneriler de verebilir. Yani tam anlamıyla telefonu yapay zeka ile donatabilir.

Öte yandan Meta'nın Llama'sının, ChatGPT ve Bard'ın aksine açık kaynaklı olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bu, yazılım geliştiricilerinin, Meta'dan herhangi bir izin istemeden dil modelini kullanabilecekleri anlamına geliyor. Tabii bu da yeni araçların ortaya çıkmasına yol açar.

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