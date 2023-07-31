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Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olmayı yasakladı

Teknoloji Haberleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olunmasını yasaklayan kararı onayladı. Karara göre, yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları ve devlet hizmetleri üzerinden kayıt yapılabilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus internet sitelerine yabancı e-posta adresleriyle kayıt olunmasını yasaklayan kararı onayladı.

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rus sitelerine yabancı e-posta adresleriyle veya Google ve Apple ID gibi hizmetlerle kayıt yapılamayacak.

Onaylanan karara göre, Rus sitelerine artık yalnızca Rus e-posta adresleri, telefon numaraları, devlet hizmetleri üzerinden kayıt gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji

Vladimir Putin Teknoloji Haberler

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