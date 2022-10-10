Putin açıkladı: Ukrayna, TürkAkım hattını patlatmaya çalıştı!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta bir cephe kapanırken 2 yeni cephe açılıyor. Son olarak TürkAkım doğal gaz boru hattı saldırıya uğradı.

Ukrayna geçtiğimiz günlerde Rusya'nın büyük bir kaynak atarımı yaparak ihlak ettiği Kırım ile anakarasını birbirine bağlayan 19 kilometre uzunluğundaki Kerç Köprüsü'nü ve de yanındaki tren yolunu vurarak askeri lojistik desteğin önüne geçti.

Putin buna cevap olarak Ukrayna cephesinin genel komutanı olarak Suriye'den tanıdığımız Hava Kuvvetleri Generali Sergey Surovikin'i atadı. İlk icraatı ise Kiev'i bombardıman altına almak oldu. Ukrayna'nın yanıtı ise TürkAkım hattını patlatmaya yönelik bir saldırı oldu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş giderek alevleniyor. Putin'in deyimi ile bir operasyon olarak başlayan süreç beklenildiği gibi Ukrayna'nın doğu bölgesinin ihlak edilmesiyle sonlandı. Tabii gerçekte Rusya'nın açıkladığı gibi sonlanmış bir durum yok.

Hatta tam aksine güç toplayan Ukrayna kuvvetleri 5-6 farklı cepheden bastırmaya devam ediyor. Öyle ki hem karadan hem de denizden stratejik hedefleri ve lojistik hatlarını imha ederek koşmasa da adım adım topraklarını geri alıyor.

Son olarak da Putin'in vurulması imkansız dediği Kerç Köprüsü'nü vurarak Rusya'nın adeta uzuvlarından birini kesmeyi başardı. Fakat karşılık olarak başkenti Kiev, 2. Dünya Savaşı'nı andırırcasına bombardımana maruz kaldı.

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Putin'in yaptığı son açıklamaya göre ise Ukrayna, başkentinin bombalanmasına misilleme olarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılan TürkAkım doğal gaz hattını sabote etmeye çalıştı. Ancak belirtilene göre görev başarısız oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Putin şunları söyledi:

"Adli tıp ve elde edilen diğer verilere göre patlamanın Rusya'nın sivil ve stratejik altyapısını hedef alan bir terör eylemi olduğu görülüyor. Terör eyleminin azmettiricilerinin, organizatör ve faillerin de Ukrayna istihbaratından olduğu açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemleri kullanıyor.

Bunlar arasında hem Ukrayna'da hem de Rusya'da kamuya mal olmuş kişilerin, gazetecilerin, bilim adamlarının öldürülmesi de var. Bunlar, 8 yıldan uzun süredir Donbass şehirlerine yönelik terörist saldırılardır.

Ukrayna istihbaratı tarafından sadece Kursk'taki nükleer santrale karşı 3 ayrı terör saldırısı gerçekleştirildi. Bu 3 ayrı saldırıda aynı nokta zarar gördü. Alınan tedbirlerle bu hasarlara anında müdahale edildi ve ciddi sonuçların önüne geçildi.

Ancak aralarında TürkAkım-Türk Akımı doğalgaz boru hattının bir bölümü de dahil, ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz boru hatlarına bir dizi terör saldırısı düzenleme girişimlerinde bulunulmuştur. Bu terör saldırıları, faillerin ifadeleri ve nesnel kanıtlarla da doğrulanmıştır.

Kiev rejiminin eylemleri, en aşağılık terörist grupların eylemleri ile aynı seviyede. Kiev'in bu eylemlerini karşılıksız bırakamazdık. Bu sabah Savunma Bakanlığı'nın önerisi ve Rus Genelkurmay Başkanlığı'nın planlarına göre Ukrayna'nın enerji, askeri komuta ve iletişim tesislerine karşı büyük bir hava, deniz ve kara konuşlu yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ateşlendi. Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri sert olacak ve en üst düzeyde tehdit olarak kabul edilecektir."