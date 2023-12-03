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Pusat Seyahat Kiti İncelemesi: Tek Adaptörle Şarj

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Artık adaptör fazlalığından, kablo fazlalığından sıkılmadınız mı? Tek adaptörle telefonu, bilgisayarı ve aksesuarlarınızı şarj edebileceğiniz Pusat seyahat kiti inceleme videosuyla karşınızdayız.

Artık adaptör fazlalığından, kablo fazlalığından sıkılmadınız mı? Tek adaptörle telefonu, bilgisayarı ve aksesuarlarınızı şarj edebileceğiniz Pusat seyahat kiti inceleme videosuyla karşınızdayız. Bakalım 65w'lık adaptör ve 100w'lık Type-C kablodan oluşan set, nasıl bir deneyim sunuyor?

Pusat seyahat kiti inceleme

Monster'ın 65 watt gücünde Gan teknolojili Power Delivery destekli adaptörü ve 100w'a kadar güç desteğine sahip USB Type C kablosuyla beraber oluşan Pusat seyahat kitini inceliyoruz.

Kitteki ürünleri ayrı ayrı aldığında adaptörü 999, kabloyu ise 209 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Pusat Seyahat Kiti olarak aldığınızda ise ikisinin toplam fiyatı 1.049 TL oluyor. Kit olarak almanın fiyat avantajı bulunuyor. Dilerseniz şimdi sözü daha fazla uzatmadan, sizi Pusat seyahat kiti inceleme videomuzla baş başa bırakalım. İsterseniz, incelemeyi okumak için de videonun altından devam edebilirsiniz. İyi seyirler…

Pusat GaN PD 65W Hızlı Şarj Adaptörü

Küçük yapısı sayesinde sırt çantanızda herhangi bir şekilde ağırlık ve yer kaplamayacak olan Pusat Gan PD 65W adaptör, üzerinde 3 çıkışa sahip. Böylece aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilirsiniz.

124 gram ağırlığa sahip olan Pusat adaptör, 107x37x32 mm boyutlarıyla dikkat çekiyor.

2 tane USB Type C, 1 tane de USB Type A çıkışına sahip adatörün, gelin güç değerlerine bakalım.

Pusat GaN PD 65W Hızlı Şarj Adaptörü özellikleri

Tekli olarak kullandığınızda 1. USB Type C portu 65w güç sunuyor. En yüksek 20v 3.25a değerleriyle beraber 65 watt seviyesine çıkan adaptör ile PD destekli taşınabilir bilgisayarlarınızı da şarj edebilirsiniz.

Adaptörün bu çıkışı ayrıca 3.3-20V?3A PD3.0:5V?3A, 9V?3A, 12V?3A, 15V?3A, 20V?3.25A 65Watt gibi farklı akım ve gerilimleri de destekliyor.

Tekli olarak kullandığınızda 2. USB Type C portundan ise maksimum 30 watt güç alabiliyoruz.

Adaptörün ikinci çıkışındaki farklı güç ve akım destekleri ise: 3.3-1.1V?2.7A PD3.0:5V?3A, 9V?3A, 12V?2.5A, 15V?2A, 20V?1.5A 30 Watt

3. olan USB Type A formundaki çıkış 30, tekli kullanımda 30 watt güç desteğine sahip.

Peki ya çoklu kullanımda güç dağılımı nasıl oluyor?

USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W Max.)

USB-C1+USB-A:45W+18W(63W Max.)

USB-C2+USB-A:5V?3A(15W Max.)

USB-C1+(USB-C2+USB-A): 45W+15W(60W Max.)

Pusat 100W PD Hızlı Şarj Kablosu

İki ucu da USB Type C olan Pusat 100w PD hızlı şarj kablosu, adından da anlaşılacağı gibi 100w'lık güç iletebilen bir kablo.

İki tarafı da altın kaplama uca sahip olan Type -C kablonun, ısınmaya karşı dayanıklı yapısı sayesinde hem yüksek hızda şarj hem de veri transferi sağlıyor. Bazı hızlı şarj kabloları gibi sadece şarj etmiyor ayrıca veri transferi de gerçekleştiriyor.

Pusat Type-C kablonun uzunluğu ise 1.2 metre. Örgülü ve bükülmeye dayanıklı yapıda olan kablo, hem sağlam hem de performanslı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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