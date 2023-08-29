Pujiang İnovasyon Forumu 9-11 Eylül'de Shanghai'da düzenlenecek

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Pujiang İnovasyon Forumu, bu yıl 9-11 Eylül tarihleri arasında Shanghai'da gerçekleştirilecek. Forum, bilim ve teknolojide uluslararası işbirliğine odaklanacak ve çeşitli konuları ele alacak.

BEİJİNG, 29 Ağustos (Xinhua) -- Pujiang İnovasyon Forumu bu yıl 9-11 Eylül tarihleri arasında Shanghai kentinde düzenlenecek.

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Pazartesi günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, "Açık İnovasyon Ekosistemi: Küresel Bağlanabilirlik için İnovasyon" temasıyla düzenlenecek forumun bilim ve teknolojide uluslararası işbirliğine odaklanacağını duyurdu. Forumda Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör (ITER), İnsan Fenom Projesi ve ticari jet uçaklarına yönelik küresel işbirliği konularında son gelişmeler yayımlanacak.

Açılış töreni ve genel oturumun yanı sıra 9 özel forum ve 2 konulu seminerin de düzenleneceği forumda konuşma yapmak üzere yaklaşık 30 ülke ve bölgeden 200'ü aşkın katılımcı davet edildi.

Beyin bilimi, fiziğin sınırları, yaşam bilimleri, düşük karbonlu teknoloji, nanoteknoloji ve robot biliminin ele alınacağı forumda, küresel inovasyon merkezleri endeksi konulu bir raporun da yayımlanması bekleniyor.

İlki 2008 yılında düzenlenen Pujiang İnovasyon Forumu, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Shanghai belediye yönetimi tarafından yıllık olarak düzenleniyor. Bu yılın onur konuğu ülkesi ise Brezilya olarak belirlendi.