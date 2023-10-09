PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, teknolojinin gelişimiyle birlikte daha hızlı ve güvenilir hizmetler sunmayı amaçladıklarını belirterek, ülkemizin dört bir yanında vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ettiklerini söyledi. Gülten, postanın sadece kağıt parçalarından veya paketlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, postanın insanlar arasında duygusal bağlar kurduğunu ve sevgi ile dayanışmayı sağladığını ifade etti.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten: Teknolojiyle daha hızlı ve güvenilir hizmetler sunuyoruz

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( Ptt AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten, "Teknolojinin gelişimiyle birlikte, daha hızlı ve daha güvenilir hizmetler sunmayı amaçlayarak, her gün geniş hizmet ağımız ile ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gülten, Dünya Posta Birliğinin (UPU) kuruluşunun 149. yılı ve 9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, postanın, sadece kağıt parçalarından veya paketlerden ibaret olmadığını bildirdi.

Ülkenin geçirdiği her zor dönemde postanın insanlar arasında duygusal bağlar kurduğuna, sevgi ve dayanışmayı sağladığına dikkati çeken Gülten, bu nedenle posta hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşması ve güvenilir bir şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığına işaret etti.

Gülten, PTT AŞ'nin de kurulduğu günden bu yana, evrensel posta sağlayıcısı olarak, haberleşmenin vatandaşlar için ulaşılabilir olması adına faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

UPU'ya üye ülkelerde posta hizmetlerinin insanlara daha hızlı ulaştığına işaret eden Gülten, şunları kaydetti:

"Birliğe bağlı olan ülkeler arasında mektup ve posta gönderilerinin serbest olmasının garanti edilmesi, dijital çağa uygun yeni hizmetler oluşturulması ve mevcut hizmetlerin günümüz şartlarına göre geliştirilmesi konularında uluslararası işbirliği oluşturan Evrensel Posta Birliği, tek bir posta hizmeti ağı geliştirerek üye ülkeler arasındaki koordinasyonu sağlıyor ve söz konusu hizmetlerin dünya çapında kesintiye uğramadan sürdürülmesi için çalışıyor."

Gülten, hizmet sayısı ve kalitesinin artırılması ile geliştirilmesi noktasında hep daha ileriyi hedeflediklerini belirterek, UPU'nun vizyonu doğrultusunda hizmet standartlarını en ileri seviyeye taşıdıklarını bildirdi.

Gülten, "Teknolojinin gelişimiyle birlikte, daha hızlı ve daha güvenilir hizmetler sunmayı amaçlayarak, her gün geniş hizmet ağımız ile ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizen Gülten, PTT AŞ olarak, ülkenin en köklü kurumlarından biri olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çekti.