Malezyalı otomobil üreticisi Proton'un ana şirketi DRB-Hicom, Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Grup Limited Şirketi ile Malezya'nın Perak eyaletindeki Otomotiv Yüksek Teknoloji Vadisi (AHTV) projesinin geliştirilmesi için işbirliği anlaşması imzaladı.

Proton ve Zhejiang Geely Holding, Otomotiv Yüksek Teknoloji Vadisi projesi için işbirliği anlaşması imzaladı

KUALA LUMPUR, 12 Ekim (Xinhua) -- Malezyalı otomobil üreticisi Proton'un ana şirketi DRB-Hicom, Çarşamba günü Çinli otomobil üreticisi Zhejiang Geely Holding Grup Limited Şirketi ile Malezya'nın Perak eyaletindeki Otomotiv Yüksek Teknoloji Vadisi (AHTV) projesinin geliştirilmesi için işbirliği anlaşması imzaladı.

DRB-Hicom'dan yapılan yazılı açıklamada, anlaşma kapsamında tarafların yeni enerjili araç sektöründe işbirliğini teşvik etmeyi, otomotiv bileşenleri sanayi parkının inşasını planlamayı ve yeni otomotiv sektörünün gelişimini desteklemeyi kabul ettiği belirtildi.

İmza törenine Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yetkili katıldı.

Geely'den yapılan açıklamada Otomotiv Yüksek Teknoloji Vadisi'nin, geleceğin araçlarının geliştirilmesi için açık bir merkez haline geleceği ve yeni enerjili araçlar için yüksek teknolojili bileşen ve parçaların geliştirilmesine odaklanacağı belirtildi. Şirket, böylelikle yerel satıcıların yüksek teknolojili üretimde uzmanlaşma kabiliyetinin daha da artacağını kaydetti.

Geely Holding CEO'su Daniel Li ise "Geely'nin inovasyondaki küresel liderliğinin, gelişmiş modüler araç yapılarının, akıllı elektrikli ürün geliştirme sisteminin ve küresel yetenek güçlendirme kabiliyetinin Otomotiv Yüksek Teknoloji Vadisi projesine büyük canlılık katacağına inanıyorum" dedi.