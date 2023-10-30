Üretken yapay zeka hayatımızın her alanına yavaş yavaş yerleşiyor. Ancak modellerini eğitebilmek için yığınla veriye ihtiyaç duyuyor. Profesyonel sanatçılar ise üretken yapay zeka şirketlerinin kendi teknolojilerini eğitmek için çalışmalarını kullanmalarından rahatsız. Yakında bu konu hakkında fotoğrafçılar, yakında mahkemeye gitmeyi gerektirmeyen etkili bir yanıt verme yoluna gidecekler. İşte detaylar…

Profesyonel sanatçılar ve yapay zeka arasındaki tansiyon yükseliyor!

Üretken yapay zeka, neredeyse bir yıl önce sahneye çıktı. OpenAI şirketinin ChatGPT sohbet robotunun piyasaya sürmesiyle birlikte artık yapay zeka hayatımızın neredeyse her alanına temas etmeyi başardı. ChatGPT, çok doğal, insan benzeri bir şekilde iletişim kurma konusunda son derece becerikli. Ancak bu yeteneği kazanabilmesi için web'den alınan yığınla veri üzerinde eğitilmesi gerekiyor.

Benzer üretken yapay zeka araçları da metinlerden görüntüler üretme yeteneğine sahip. Ancak ChatGPT gibi bunlar da web'de bulunan görüntülerin kazınmasıyla birlikte eğitiliyor. Bu durum ise bambaşka sorunları da beraberinde getiriyor.

Google, yapay zekanın daha fazla sorumluluk sahibi olması için çalışıyor

Ne yazık ki bu durum sanatçıların ve fotoğrafçıların çalışmalarının, yapay zekanın eğitilmesi için kaynak olarak kullanıldıklarının bir delili. Ayrıca şirketler, kendi üretken yapay zeka araçlarını geliştirmek için bu çalışmaları izinsiz veya tazminatsız olarak kullanıyor.

Profesyonel sanatçılar bu durumdan epey rahatsız. Önlemler almak için çalışmalar yapıyorlar. Bununla mücadele etmek için bir araştırma ekibi, Nightshade adında, eğitim modelinin kafasını karıştırabilen ve istemlere yanıt olarak hatalı görüntüler çıkarmasına neden olan bir araç geliştirdi. Nightshade, isimli araç bir sanat eserine web'e yüklenmeden önce görünmez pikseller ekliyor. Böylece yapay zekanın eğitim verilerini zehirliyor.

Bu aracı bu eğitim verilerini zehirlemek için kullanmak, yapay zeka modellerinin gelecekteki modellerine zarar verecek. Bu durumdan en çok DALL-E, Midjourney ve Stable Diffusion gibi görüntü üreten şirketler etkilenecek. Hatta bazı çıktılarını işe yaramaz hale getirebilir. Bu araçla birlikte köpekler kediye, arabalar ineğe dönüşür.

Chicago Üniversitesi profesörü Ben Zhao Nightshade'in arkasındaki araştırma ekibine liderlik ediyor. Ben Zhao'ya göre bu araç güç dengesini yeniden sanatçılara kaydırmaya yardımcı olacak. Ayrıca profesör, telif hakkı ve fikri mülkiyeti göz ardı eden teknoloji firmalarına bir uyarı atışı yapabileceğini söyledi.