Prime Video, sevilen macera oyununu dizi yapıyor

Amazon Prime Video, Twitter hesabından bugün popüler macera oyunu God of War için paylaşım yaptı. Sevilen oyunun dizi olacağı uzun süredir konuşuluyordu fakat şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Prime Video'nun yaptığı sosyal medya paylaşımı, oyunun dizi olacağı yönündeki haberleri doğrulamış oldu. Peki, dizi için belli olan detaylar neler? Habere hep birlikte göz atalım.

God of War, 240 üzerinde ülkeden izlenebilecek

God of War Ragnarök'ün bu yıl pazara çıkmasıyla birlikte oyun serisi, önceki senelere oranla yeniden popülerlik kazandı ve en iyi oyunlar arasında yerini aldı. Oyunun oldukça talep gelmesinden ötürü Amazon Prime Video dizinin haklarını satın aldı.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Amazon Prime Video resmi Twitter hesabı, oyunla ilgili bir posterle birlikte God of War geliyor yazarak açıkladı. Paylaşımın ardından oyunun serisinin bağlı olduğu Santa Monica Studio da oyunun başkahramanı olan Kratos'un yer aldığı bir GIF ile paylaşımı yanıtladı.

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Amazon Studio'nun yetkililerinden Vernon Sanders God of War'ın dizi olacağı haberiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"God of War, zengin hikaye anlatımı kadar geniş ve sürükleyici dünyalarıyla da küresel müşterilerimizi büyüleyeceğine inandığımız ilgi çekici, karakter odaklı bir seri."

240'tan fazla ülkede izlenebilecek God of War dizisinde büyük oranda oyunun son iki serisi esas alınacak. Eşi vefat eden ve oğluyla arasını düzeltmeye çalışan Savaş Tanrısı Kratos'un yolculuğu ve maceraları dizinin odak noktası olacak. Diziyle ilgili daha fazla detay şimdilik belli değil.

Öte yandan Santa Monica Studio, geçen ay God of Ragnarök için PlayStation tarihinin en hızlı satan ilk parti lansman oyunu diye paylaşım yapmıştı. Bu nedenle Amazon Prime Video üzerinde yayınlanacak dizinin de oldukça dikkat çekmesi bekleniyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? God of Ragnarök oyununun dizi halini izleyecek misiniz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.