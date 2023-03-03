Powerbankler işsiz kaldı: 30.000 mAh bataryalı Samsung modeli gündem oldu!

Bir telefon satın alırken dikkat edilen noktalardan birisi de batarya diyebiliriz. Hatta bazı kullanıcılar için pil ömrü en önemli kriter ve bu nedenle birçok model üst düzey performans sunmasına rağmen batarya gibi konularda sınıfta kaldığı için tercih edilmiyor. Tabii 2023 yılı itibariyle akıllı telefonların batarya kapasiteleri belirli bir standart çerçevesinde hareket ediyor ve bu nedenle çok yüksek kapasiteleri görmüyoruz. Ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar telefonları modifiye ederek bu standartı şimdiden aşmış durumda. 30.000 mAh'lik pile sahip Samsung Galaxy A32 5G modelini bunlara örnek gösterebiliriz.

30.000 mAh bataryalı Samsung Galaxy A32 5G gündem oldu

Samsung Galaxy A32 5G günümüzde en çok tercih edilen orta segment telefonlardan birisi ve 5.000 mAh bataryasıyla kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Ancak cihazın sunduğu pil ömrü "Downtown_Cranberry44" isimli Reddit kullanıcısı için yeterli gelmemiş olacak ki bir modifiye ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu sayede akıllı telefonun pil ömrü yaklaşık 6 katına yani 30.000 mAh seviyelerine kadar yükseltiliyor.

Kullanıcı bu noktada Samsung Galaxy A32 5G modeline yurt dışında 5 dolar seviyelerine satılan Samsung 50e pillerini bağlamayı başardığını belirtiyor. Hatta iki adet USB-A, birer adet USB-C, mikro USB ve Lightning bağlantı noktaları da bir şekilde cihaza entegre ettiğini ekliyor. Bunun sonucunda akıllı telefonun toplam ağırlığı 500 gram seviyelerine yükselirken, dış görünüş açısından da beklendiği gibi oldukça kaba bir tasarım ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy M54 5G teknik özellikleri belli oldu!

Kullanıcı, yapılan değişikliğin ardından bataryanın tam şarjının 7 saat sürdüğünü ve yoğun yük altında 2 güne kadar dayandığını söyledi. Öte yandan pil ömrü konusunda da çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 30.000 mAh'lik Galaxy A32 5G nasıl olmuş? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.