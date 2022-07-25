Popüler Nintendo konsolları için beklenen karar geldi

Nintendo, popüler el konsolları Wii U ve 3DS'ten desteğini çekmeye başlıyor. Her iki konsolun da eShop'larını kapatacağını açıklayan şirket, böylece resmi olarak daha fazla oyun indirmeye izin vermeyecek. Peki Wii U ve 3DS konsolu olanlar ne yapacak?

Nintendo, Wii U ve 3DS eShop'ları 2023'te kapatıyor

Nintendo, eski uygulama ve dijital içerik mağazalarını kapatacağını doğruladı. Kullanıcılarını tamamen Switch'e geçirmeye çalışan Japon üretici, Wii U ve 3DS eShop'ları 27 Mart 2023 tarihine kadar destekleneceğini söyledi. Bu; oyunlar, uygulamalar, duvar kağıtları ve temalar gibi mağazadaki ürünlerin daha fazla kullanılamayacağını gösteriyor.

Wii U ve 3DS sahiplerini uyarmaya başlayan Nintendo, Wii U için desteğini neredeyse 10 yıldır sürdürüyor. Fakat 27 Mart'tan sonra ücretli veya ücretsiz satın alımlara tamamen kapalı olacak ve mağazalara erişim kapatılacak.

Nintendo Switch elinizde yanıklara neden olabilir!

Günümüzde neredeyse kalmamış olsa da, Wii U ve 3DS için eShop kartlarını eğer bulabilirseniz satın almanızı öneriyoruz. Bu kartların ucuzlayacağı ve hatta belki de ücretsiz dağıtılabileceği düşünülüyor.

Eğer marketlerde bakiyeniz varsa kullanmanızı da öneriyoruz. Çünkü bu, Wii U ve 3DS mağazalarındaki oyunları ve uygulamaları önümüzdeki yıla kadar oynamak için son şans. Yine de 27 Mart 2023'ten sonra oyunları ve DLC'leri indirmek, yazılım güncellemesi almak ve online oynamak mümkün olacak.

Nintendo Switch sahiplerinin ise bu durumdan etkilenmeyeceği ifade edildi. Resmi yazıda, Nintendo eShop'ta herhangi bir değişiklik planlanmadığının altı çizildi.

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