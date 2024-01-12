Poco, yeni akıllı telefonlarını tanıttı

Poco, orta sınıfa hitap eden yeni akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Poco X6, X6 Pro 5G'nin yanında, M6 Pro da fiyat/performans odaklı olarak sunuldu. Telefonların öne çıkan özellikleri arasında 120Hz AMOLED ekran, üçlü arka kamera ve 67W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Poco X6 ve X6 Pro 5G özellikleri

Poco X6 Pro, MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setinden gücünü alıyor. 8GB / 12GB RAM ve 256GB / 512GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekran barındırıyor.

Poco X6 ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden besleniyor. 120Hz yenileme hızına ve 1800 nit tepe parlaklığa sahip model; 6,67 inç 1220 x 2712 piksel ekrana yer veriyor. X6 Pro 5000 mah; X6 ise 5100mAh 67W hızlı şarj destekli batarya barındırıyor.

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Kamera tarafında her iki cihazda da üçlü kurulum olduğunu hatırlatalım. X6 serisinde 64 Megapiksel ana, 8MP ultra geniş lens ve 2 Megapiksel makro sensör bulunuyor. Selfie ise 16 Megapiksel ön kameraya emanet ediliyor.

Poco M6 Pro 4G özellikleri

M6 Pro 4G ise nispeten daha düşük özellikler ile geliyor. MediaTek Dimensity 1300 yonga setinden güç alan cihaz; 12GB'a kadar RAM ve 512GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca 67W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan beslendiğini hatırlatalım.

Akıllı telefonun bazı önemli özellikleri arasında suya ve toza dayanıklılık için IP54 sertifikası, çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık jakı yer alıyor.

ÖzelliklerPoco M6 Pro 4G Poco X6 ProPoco X6 İşlemciMediaTek Helio G99-UltraMediaTek Dimensity 8300-UltraQualcomm Snapdragon 7s Gen 2Bağlantı4G (LTE)5G, 4G LTE5G, 4G LTEEkran6.67 inç 120Hz FullHD+ AMOLED6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklık6.67 inç 1.5K AMOLED (1,220×2,712 piksel) 120Hz, 1,800 nit parlaklıkRAM8GB / 12GB8GB / 12GB8GB / 12GBDepolama256GB / 512GB (genişletilebilir)256GB / 512GB (genişletilebilir)256GB / 512GB (genişletilebilir)Ön Kamera16MP16MP16MPArka Kameralar64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS)64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS)64MP ana + 8MP geniş açılı + 2MP makro (OIS)Batarya5,000 mAh, 67W şarj 5,000 mAh, 67W şarj5,100 mAh, 67W şarjRenk SeçenekleriSiyah, Mavi, MorPoco Yellow, Racing Grey, Spectre BlackMirror Black, Snowstorm White

16 Ocak'ta Türkiye'de satışa çıkacak cihazların fiyatlandırmaları ise şu şekilde:

POCO X6 Pro

8GB+256GB: 16.999 TL

12GB+512GB: 19.999 TL

POCO X6

12GB+256GB: 15.499 TL

POCO M6 Pro

12GB+512GB: 14.999 TL