Poco, X6 Serisini Tanıtacak

Poco, yılın ilk sürprizi olarak fiyat/performans odaklı X6 serisini tanıtacak. Hindistan'dan gelen bilgiler ise X6 Pro modelinin özelliklerini gözler önüne serdi. Hindistan'daki bir e-ticaret platformu, yayınladığı posterle Poco X6 Pro işlemcisini doğrulamış oldu.

Poco X6 serisi Ocak'ta tanıtılacak

Poco X6 serisinin Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Lansmana günler kala ise X6 Pro'nun MediaTek Dimensity 8300 Ultra yonga setinden güç alacağı doğrulandı. Snapdragon 8 Gen 2 ile rekabet eden bu işlemci; Mali-G610 MC6 GPU ile eşleştirildi.

Cihazın ayrıca daha önce Çin'de tanıtılan Redmi K70E'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor. Buna göre 8GB+256GB ve 12GB+512GB olmak üzere iki varyantta geleceğini söylemek mümkün. Ayrıca kutudan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacağı düşünülüyor.

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1,5K AMOLED ekran ile gelecek olan X6 Pro, 6,67 inçlik ekranda 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın üzerinde 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyacak ve arka tarafta ise 64 + 13 + 2 Megapiksel üçlü kuruluma sahip olacak.

Çin'de tanıtılan Redmi K70E'nin özellikleri şu şekildeydi:

ÖzellikDeğer Ekran: 6.67 inç 120 Hz yenileme hızı 1.5K çözünürlük 2160 Hz dokunmatik örnekleme 446 PPI 1800 nit tepe parlaklık 1920 Hz PWM HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera 2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0

POCO X6 Pro'nun 300 dolar seviyesinde çıkış yapması bekleniyor. Resmi lansmanın önümüzdeki yılın başlarında yapılacağını da hatırlatalım.

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