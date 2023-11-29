POCO X6 Pro 5G Serisi Yakında Tanıtılacak

POCO'nun uygun fiyatlı ve rekabetçi akıllı telefon serisi X6 Pro 5G, yakında piyasaya sürülecek. NBTC veri tabanında ortaya çıkan model, teknik özellikleri hakkında henüz bilgi vermezken, lansmanın yakın olduğunu gösteriyor.

Uygun fiyatlı ve rekabetçi akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan POCO'da çok yakında tanıtılması beklenen X6 serisi için geri sayım başladı. 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek serinin Pro modeli kısa bir süre önce önemli bir eşiği aştı. Bu gelişmeyle beraber daha önce ortaya atılan sızıntıların bir kısmı geçerliliğini yitirdi.

POCO X6 Pro 5G NBTC veri tabanında

Yaklaşan POCO X6 Pro 5G, 2311DRK48G model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Liste, akıllı telefonun herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

Bilindiği üzere Çinli firmalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 Pro modelinin bugün Çin'de piyasaya sürülecek olan Dimensity 8300-Ultra destekli Redmi K70e'nin yeniden markalanmış bir sürümü olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Geçmiş raporlar POCO F6'nın Redmi K70e'nin yenilenmiş bir sürümü olacağını iddia ediyordu, ancak son gelişmeyle birlikte bu söylentiler geçerliliğini yitirdi.

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Redmi K70e'nin teknik özelliklerine bakacak olursak; 6.67 inç 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 12 bit OLED bir panel karşımıza çıkacak. Dahası, güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucu ekranın altına konumlandırılacak. Öte yandan cihazın 8.05 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında olacağı ifade ediliyor.

Önde 16 Megapiksellik selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Son olarak 90W hızlarında şarj olabilen 5500 mAh'lik bir bataryadan besleneceğini belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.