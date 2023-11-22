Xiaomi'nin yaklaşan POCO X6 serisi için geri sayım resmen başladı. POCO X6 Neo'nun model numarası BIS veri tabanında ortaya çıktı ve Redmi Note 13R Pro ile benzer teknik özelliklere sahip olacağı düşünülüyor.

Xiaomi'nin yaklaşan POCO X6 serisi için geri sayım resmen başladı. Bu kapsamda kullanıcıların karşısına çıkması beklenen modellerden birisi de POCO X6 Neo. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek çok fazla ayrıntı ortaya çıkmadı ve bu nedenle nasıl bir kullanıcı deneyimi vadedeceğine dair akıllarda birçok soru işareti var. Bu durum yavaş yavaş değişmeye başladı, zira POCO X6 Neo ile ilgil kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı.

POCO X6 Neo BIS veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan POCO X6 Neo, 2312FRAFDI model numarasıyla BIS veri tabanında ortaya çıktı. Liste cihazın herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, çok önemli bir detayı gözler önüne seriyor.

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada POCO X6 Neo'nun model numarası dün tanıtılan Redmi Note 13R Pro'nunkine fazlasıyla benziyor. Bu da iki cihazın tasarımsal açıdan farklı olsa da aynı teknik özelliklere sahip olacağını gösteriyor.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 13R Pro'nun teknik özellikleri ise şöyle;