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Poco X6 5G Özellikleri ve Performansı Ortaya Çıktı

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Poco X6 5G modelinin özellikleri ve performansı GeekBench testinde ortaya çıktı. Snapdragon 7s Gen 2 işlemci ve 12 GB RAM ile sahne alacak olan telefonun beklenen özellikleri detaylandırıldı.

Orta segmentte ürettiği modellerle adından söz ettiren Poco, yakında tanıtmayı planladığı X6 serisi için geri sayımda. Daha önce de sızıntı haberlerini paylaştığımız model, şimdi de GeekBench performans arenasında görüldü. İşte son bilgiler ışığında Poco X6 5G modelinin beklenen özellikleri…

Poco X6 5G, Snapdragon 7s Gen 2 ve 12 GB RAM ile sahne alacak

Daha önce birçok sızıntı bilgi, Redmi Note 13 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağı yönünde görüş belirtmişti. Son detaylara bakarsak model, Redmi K70e'nin yeniden markalanmış bir sürümü olacak. Model, Geekbench performans arenasında tek çekirdeklide 1015, çok çekirdeklide ise 2901 puan aldı.

Hal böyle olunca modelin akıbeti belirsiz bir hal aldı. Redmi K70e'nin işlemci koltuğunda Dimensity 8300-Ultra yer alıyordu. Geekbench raporuna bakarsak model, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye sahip olacak ve 12GB RAM seçeneği bulunduracak.

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Redmi K70E (Poco X6 5G) teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6.67 inç

120 Hz yenileme hızı

1.5K çözünürlük

2160 Hz dokunmatik örnekleme

446 PPI

1800 nit tepe parlaklık

1920 Hz PWM

HDR10, HDR10+, HDR Vividİşlemci: MediaTek Dimensity 8300 Ultra (4 nm)Arka Kameralar: 64 Megapiksel OIS destekli ana kamera

8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera

2 Megapiksel makro kameraÖn Kamera: 16 MegapikselBatarya: 5500 mAhŞarj Hızı: 90WRAM: 12 GB / 16 GB – LPDDR5xDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB – UFS 4.0Bağlantı: 5G, Bluetooth, NFCİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı HyperOSParmak İzi Okuyucu: Var (ekran içine yerleştirilmiş)Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, yeşilDiğer: Furious Engine 3.0

Redmi K70E fiyatı:

Redmi K70E 12 GB RAM + 256 GB: 280 dolar

Redmi K70E 12 GB RAM + 512 GB: 310 dolar

Redmi K70E 16 GB RAM + 1 TB: 365 dolar

Redmi K70E modelinin dünyada POCO X6 Pro adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun Türkiye başlangıç fiyatının 16 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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