Xiaomi'nin yakında piyasaya sürmeyi planladığı POCO X6 5G, NBTC sertifikası aldı. Akıllı telefonun özellikleri hakkında henüz bilgi bulunmasa da lansmanın yakın olduğu düşünülüyor.

Xiaomi, çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı POCO X6 5G için geri sayım resmen başladı. Özellikleriyle ve fiyatıyla rekabetçi olması beklenen akıllı telefonla ilgili kısa bir süre önce önemli bir gelişme yaşandı.

POCO X6 5G NBTC sertifikası aldı

Yaklaşan POCO X6 5G, 23122PCD1G model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Liste akıllı telefonun herhangi bir özelliğini ortaya çıkarmazken, lansmanın yakında yapılacağına dair fikirler veriyor.

Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Burada yakında tanıtılması planlanan POCO X6 5G'nin eylülde piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağı iddia ediliyor. Bu gibi söylentiler gerçeği yansıtıyorsa, iki model farklı isimleri ve tasarımları olmasına rağmen temelde aynı teknik özellikleri paylaşacaklar.

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Redmi Note 13 Pro teknik özellikleri

KategoriÖzellikler Ağ TeknolojisiLTE ve 5GEkranOLED, 1B renk, 120 Hz, Dolby Vision, 1800 nit, 6.67 inç, 1220 x 2712 piksel çözünürlükİşlemciSnapdragon 7s Gen 2Bellek ve Depolama128/256/512 GB depolama + 8/12/16 GB RAMAna Kamera200 MP (geniş) + 8 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fpsSelfie Kamera16 MP Video: 1080p@30/60fpsSesStereo, 3.5mm jakBağlantıWi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 2.0SensörlerParmak izi (ekran altı, optik), ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusulaPil5.100 mAh kapasite, 67W kablolu hızlı şarj, PD3.0, %0-%100'e 44 dakikadaİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RenklerSiyah, Beyaz, Mor, Mavi

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.