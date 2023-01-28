POCO X5 ve X5 Pro geliyor! İşte tasarımı ve özellikleri

POCO X5 ve X5 Pro nasıl olacak? Ekrana gömülü selfie kamerasıyla gelecek yeni modellerin tasarımı internete düştü.

Poco X5 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Poco X5 5G ve Poco X5 Pro olarak adlandırılan yeni modellerin, 6 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Cihazların sızdırılmış görüntüleri ise Poco X5 ailesinin tasarımını gözler önüne serdi. İşte orta-üst segmente hitap edecek yeni Poco modelleri.

Poco X5 5G ve Poco X5 Pro: Tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi

İnternete sızdırılan son fotoğraflara göre Poco X5 5G'nin, Redmi Note 12 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı fark edildi. X5 Pro ise Redmi Note 12 Pro Speed Edition'ın yeniden markalanmış şekilde sunulacak.

Poco'nun yeni cihazlarının ekrana gömülü selfie kamerasına yer vermesi bekleniyor. Arka tarafta üçlü kamera kurulumuna sahip olacak modeller, toplamda dört farklı renk seçeneği (Gri, Yeşil, Turkuaz ve Sarı-Siyah) sunacak.

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Poco X5 Pro'nun Full HD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5'e sahip 6.67 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Snapdragon 778G yonga setinden güç alacak X5 Pro'nun, IP68 toz/su dayanıklılığına sahip olacağı bildirildi.

67W hızlı şarj destekli 5000mAh bataryadan beslenecek model, üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Poco X5 Pro'da 108 Megapiksel birincil, 8 Megapiksel geniş açı ve 2 Megapiksel kameraya yer alacak. Öne bakan kamerası ise 16 Megapiksel olacak.

Poco X5 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.67 inç AMOLED ekrana yer verecek. Ekranın Corning Gorilla Glass 2 korumasına sahip olacağı bildirildi. Snapdragon 695 yonga setinden gücünü alacak X5, 6 GB RAM ile donatılacak. Kamera tarafında ise 48 Megapiksel birincil, 8 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel telefoto kameraya yer verecek.

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