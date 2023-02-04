POCO, Türkiye'de sıklıkla tercih ediliyor ve önemli satış rakamlarına imza atıyor. 6 Şubat 15: 00'da Yeşil Robot kanalımızda yorumlayacağız.

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz sene tanıttığı X4 ailesinin devam modelleri üzerinde çalışmalarda son aşamaya geçti. 6 Şubat 2023 saat 15: 00'da Yeşil Robot YouTube kanalımızda yorumlayacağız.

POCO X5 serisi tanıtılıyor!

Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen POCO X5 serisi için artık geri sayım başladı. Kısa bir süre önce Çinli üretici, POCO X5 Pro 5G modelinin 6 Şubat'ta Hindistan'da tanıtılacağını duyurdu.

POCO X5, yalnızca globalde satışa çıkacak. Bu nedenle POCO Hindistan tarafından dün yapılan duyuruda ismi geçmedi. POCO X5 Pro 5G'nin globalde satışa çıkıp çıkmayacağıysa şimdilik belli değil. Ancak son raporlar globale de geleceği yönünde.

Önümüzdeki birkaç gün içinde serinin hangi bölgelerde satışa çıkacağı kesin tanıtım tarihleri ortaya çıkacak.