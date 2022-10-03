POCO X5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan X serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce X4 Pro 5G modelini tanıtırken, zaman kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak POCO X5 modeliyle ilgili ilk bilgiler geldi.

POCO X5 ilk kez ortaya çıktı

POCO'nun X serisi daha çok uygun fiyatlı oyuncu modelleriyle biliniyordu, ancak bu yılın başlarında vitrine çıkan POCO X4 Pro 5G ile bu durum değişti. Zira cihaz, selefi POCO X3 Pro'dan daha düşük Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç alarak kullanıcıların tepkisine neden oldu. Görünüşe göre Çinli şirket, eleştirileri dikkate almış olacak ki yakında tanıtılması beklenen POCO X5 modeliyle kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

POCO X5 5G, "M20" model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Buna göre cihaz, Hindistan, Çin ve globaldeki kullanıcıların beğenisine sunulacak. Öte yandan kendi ülkesinde Redmi adıyla satışa çıkacak, diğer pazarlarda ise POCO X5 olarak raflardaki yerini alacak.

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Cihazda Qualcomm Snapdragon 778G+ işlemcisinin kullanılması bekleniyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 2.5 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670), üç 2.4 GHz ARM Cortex-A78 (Kryo 670) ve dört 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 642L grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonla ilgili ortaya çıkan ilk bilgiler bu kadar. Son olarak tanıtım tarihinin selefine benzer olmasını, en erken yıl sonu ve en geç yılbaşında vitrine çıkmasını bekliyoruz.

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