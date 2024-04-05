POCO Tab Yakında Kullanıcılarla Buluşacak

En beklenen tablet modellerinden POCO Tab, yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor. Markanın ilk tableti olacak ürünün, emsallerine oranla daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Ayrıca üründe Stylus kalem desteği de mevcut olacak. Markanın fanlarını oldukça sevindiren bu sızıntının, doğru çıktığı taktirde tablet sektöründe kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabileceği konuşuluyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Poco Tab mı geliyor?

Cihazın kalem tasarımının Apple Pencil ile büyük bir benzerlik taşıyacağı söylenirken, 2402-2480MHz'lik bir frekans aralığında çalışacağı belirtiliyor. Buradaki en önemli ayrıntı ise, kalemin Xiaomi'nin ürün gamındaki kalemlerden farklı bir model numarasına sahip olmaması olarak öne çıkıyor.

Bu da, POCO'nun kaleminin tamamen ayrı bir ürün olacağını dolaylı olarak bizlere göstermekte. Sürekli Xiaomi'nin izinden gitmekle ve ortaya önemli bir yenilik koymamakla eleştirilen POCO'nun, yaptığı bu hamle teknoloji sektöründe oldukça olumlu karşılanmış durumda.

POCO firmasının ilk tablet modeli olarak öne çıkan projenin, birçok önemli ayrıntısı ise şu an için bilinmemekte. Fakat bazıları, ürünün yine Xiaomi ve Redmi modelleriyle büyük benzerlikler taşıyacağını ifade ediyor. Eğer işler bu şekilde gelişirse, POCO fanları bir hayal kırıklığına uğrayabilir. Ancak bu bilgilerin, henüz kesinlik kazanmadığını yeniden hatırlatalım. Yaşanacak gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce POCO Tab iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz POCO markalı ürünler kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.