POCO M6 Pro Yakında Kullanıcıların Beğenisine Sunulacak

Sektörde uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan POCO, çok yakında M6 Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunacak. Akıllı telefonla ilgili ilk çıkan ayrıntılar 4G bağlantısını destekleyeceği ve ağustosta tanıtılan 5G'li modele benzer teknik özellikler sunacağı yönünde. Kısa bir süre önce ortaya çıkan raporlar cihazın global lansmanı için geri sayımın başladığına işaret ediyor.

POCO M6 Pro 4G NBTC veri tabanında ortaya çıktı

Yaklaşan POCO M6 Pro, 2312FPCA6G model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Liste modelin herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, global lansmanın çok yakında olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonun 5G'li POCO M6 Pro'nun daha küçük boyutlardaki bir versiyonu olacağı düşünülüyor. Öte yandan Redmi Note 13 Pro 4G'nin yeniden markalanmış sürümü olacağına dair iddialar da var. Ancak bu gibi söylentiler şimdilik doğrulanmadı.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından M6 Pro 5G'nin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.79 inç – LCD Full HD+ çözünürlük 90 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme Maksimum 550 nit parlaklık Corning Gorilla GlassÇip: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2Arka Kamera(lar): – 50 Megapiksel ana kamera – 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GB / 6 GBDepolama: 64 GB / 128 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 22.5 Wİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Parmak izi okuyucusuRenk Seçenekleri: Siyah, yeşil

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