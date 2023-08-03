POCO M6 Pro Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi cephesinde geçtiğimiz yıl tanıtılan M5 ailesinin devam modelleri üzerinde son aşamaya geçildi. Bu kapsamda ön plana çıkan cihazlardan biri POCO M6 Pro ve bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar sayesinde ürünün nasıl bir performans sunacağını biliyoruz. Son olarak akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı.

POCO M6 Pro ne zaman tanıtılacak? – POCO M6 Pro çıkış tarihi!

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde POCO M6 Pro modelinin 5 Ağustos'ta tanıtılacağını duyurdu. İlk olarak Hindistan'da satışa çıkacak akıllı telefonun geçmiş modellerdeki gibi ülkemize de gelmesi kuvvetle muhtemel.

Model iddialara göre geçtiğimiz ay Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 12R modelinin yeniden markalanmış sürümü olacak. Tasarım konusunda kritik değişiklikler olsa da teknik özellik açısından iki ürünün büyük ölçüde benzer olması kuvvetle muhtemel.

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POCO M6 Pro'da Qualcom Snapdragon 4 Gen 2 işlemci kullanılacak. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazın 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna ve 5 Megapiksellik bir selfie sensörüne sahip olması bekleniyor.

4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkması beklenen akıllı telefon kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 çalıştırıyor ve 18W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 12R modelinin özellikleri şöyle;

ÖzelliklerRedmi Note 12R İşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2RAM4, 6, 8 GBDepolama128, 256 GBPil5.000 mAh (18W şarj)Ön Kamera5 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörüEkran6.79 inç FHD+ delikli LCD panel, 90 Hz tazeleme hızı

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