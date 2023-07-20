POCO M6 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Geçtiğimiz sene M5 serisini kullanıcıların beğenisine sunan POCO cephesinde devam modelleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda POCO M6 serisinin tanıtılması beklenirken, serinin Pro modeliyle ilgili ilk bilgiler geldi. Peki POCO M6 Pro kullanıcılara neler sunacak?

POCO M6 Pro kullanıcılara neler sunacak?

POCO M6 Pro 5G, 23076PC4BI model numarasıyla BIS veri tabanında görüntülendi. Bu, akıllı telefonun Hindistan varyantına işaret ederken, global varyantı için de önümüzdeki dönemlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Akıllı telefon iddialara göre geçen ay Çin'de tanıtılan Redmi Note 12R'nin yeniden markalanmış versiyonu olacak. Tasarım konusunda değişiklikler olsa da özellik açısından iki cihazın birbirine büyük ölçüde benzer olması kuvvetle muhtemel.

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Redmi Note 12R / POCO M6 Pro özellikleri

Redmi Note 12R modelinde 6.79 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan delikli bir LCD panel yer alıyor. Ayrıca sektör standartlarına ve segmentine göre çok da kalın olmayan çerçevelerle geliyor.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi mevcut. Bunun dışında 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna ve 5 Megapiksellik bir selfie sensörüne sahip.

Cihazda 4/6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 tabanlı MIUI 14 çalıştırıyor ve 18W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.