Poco M6 Pro Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Poco, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, kısa süre önce M6 Pro adlı yeni modelini tanıttı. İşte bütçe dostu olması ile dikkat çeken Poco M6 Pro özellikleri ve fiyatı...

Akıllı telefon pazarının önde gelen üreticilerinden Poco, ürün yelpazesini sürekli genişletmeye devam ediyor. Son olarak marka, kısa süre önce M6 Pro adlı yeni modelini tanıttı. İşte bütçe dostu olması ile dikkat çeken Poco M6 Pro özellikleri ve fiyatı…

Poco M6 Pro özellikleri ve fiyatı!

Söz verildiği gibi bugün sahne alan Poco M6 Pro, 6.79 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte LCD bir ekrana sahip. 90 Hz yenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme ile desteklenen bu ekran, maksimum 550 nit parlaklık sunabiliyor.

Cihazın kalbinde, Qualcomm tarafından yer alan Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti yer alıyor. Akıllı telefonun RAM ve depolama bakımından 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB varyasyonları bulunuyor. Depolama kapasitesi MicroSD kart aracılığıyla 1 TB'a kadar artırılabilir.

Vivo, Samsung'un sallanmaz tahtını devirdi!

Ön tarafında 8 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına sahip olan akıllı telefonun arka kasasında ise iki tane kamera yer alıyor. Bunlar sırasıyla 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde.

Kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile çıkan Poco M6 Pro için iki büyük Android sürümü yükseltmesi ve üç yıl boyunca güvenlik güncellemesi sözü verildi. Öte yandan cihaz, 22.5 W hızında şarjı destekleyen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip.

Son olarak Poco M6 Pro modelinin öne çıkan özellikleri arasında 5G bağlantı seçeneği, yan tarafa yerleştirilen parmak izi okuyucusu, IP53 derecesinde toz girişine ve su sıçramalarına karşı koruması da bulunuyor.

Poco M6 Pro teknik özellikleri;

Ekran: 6.79 inç – LCD Full HD+ çözünürlük 90 Hz yenileme hızı 240 Hz dokunmatik örnekleme Maksimum 550 nit parlaklık Corning Gorilla GlassÇip: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2Arka Kamera(lar): – 50 Megapiksel ana kamera – 2 Megapiksel derinlik sensörüÖn Kamera: 8 MegapikselRAM: 4 GB / 6 GBDepolama: 64 GB / 128 GBBatarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 22.5 Wİşletim Sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPSGirişler: USB Type-CDiğer: Parmak izi okuyucusuRenk Seçenekleri: Siyah, yeşil

Poco M6 Pro fiyatı:

Poco M6 Pro 4 GB RAM + 64 GB: 135 dolar (Tahmini 7 bin 500 TL)

Poco M6 Pro 6 GB RAM + 128 GB: 160 dolar (Tahmini 8 bin 800 TL)

Yalnızca Hindistan'da piyasaya sürülecek Poco M6 Pro modelinin diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.