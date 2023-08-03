Akıllı telefon dünyasındaki varlığını büyütmek isteyen Xiaomi, alt markalarını da beslemeye devam ediyor. POCO'ya yeni bir fiyat performans ürünü ekleyecek. POCO M6 Pro 5G için son hazırlıklar tamamlandı. POCO M6 Pro 5G, Snapdragon 4 Gen 2 ile gelecek. 5 Ağustos'ta tanıtılacak cihaz hakkında daha önce de birçok sızıntı ortaya çıktı. Model iddialara göre geçtiğimiz ay Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 12R modelinin yeniden markalanmış sürümü olacak. İlk olarak Hindistan'da satışa çıkacak akıllı telefonun geçmiş modellerdeki gibi ülkemize de gelmesi bekleniyor.

Akıllı telefon dünyasındaki varlığını büyütmek isteyen Xiaomi, alt markalarını da beslemeye devam ediyor. Bu doğrultuda POCO'ya yeni bir fiyat performans ürünü ekleyecek. POCO M6 Pro 5G için son hazırlıklar tamamlandı.

POCO M6 Pro 5G, Snapdragon 4 Gen 2 ile gelecek

POCO, beklenen yeni cihazı hakkında resmi paylaşımlarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihini paylaşan şirket, bugün de modelin işlemcisini duyurdu. Resmi paylaşıma göre POCO M6 Pro 5G, Snapdragon 4 Gen 2 ile gelecek. Paylaşılan görselde 437 binin üzerinde bir AnTuTu puanına yer veriliyor.

5 Ağustos'ta tanıtılacak cihaz hakkında daha önce de birçok sızıntı ortaya çıktı. Model iddialara göre geçtiğimiz ay Çin'de vitrine çıkan Redmi Note 12R modelinin yeniden markalanmış sürümü olacak. İlk olarak Hindistan'da satışa çıkacak akıllı telefonun geçmiş modellerdeki gibi ülkemize de gelmesi bekleniyor.

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Cihazın arka panelinde ikili bir kamera dizilimi olması bekleniyor. 50 Megapiksel ana kameraya 2 Megapiksel derinlik sensörü eşlik edecek. Ön panelde ise 5 Megapiksellik bir özçekim kamerası yer alıyor. Kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 ile gelecek model, 18W hızlarında şarj olan 5.000 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Redmi Note 12R modelinin özellikleri şöyle;

ÖzelliklerRedmi Note 12R İşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2RAM4 GB, 6GB, 8 GBDepolama128 GB, 256 GBPil5.000 mAh (18W şarj)Ön Kamera5 MegapikselArka Kamera50 Megapiksel ana + 2 Megapiksel derinlik sensörüEkran6.79 inç FHD+ delikli LCD panel, 90 Hz tazeleme hızı

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