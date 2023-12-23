Redmi ile birlikte Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin yan markası olan POCO, kısa süre önce yeni uygun fiyatlı Android telefonunu tanıttı. Model, fiyatına karşılık sunduğu özellikler ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Türkiye'de vergisiz olarak alınabilecek Android telefon olan POCO M6 5G özellikleri ve fiyatı…

POCO M6 5G özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz saatlerde tüketici karşısına çıkan POCO M6 5G modeli, 6.74 inç boyutunda HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızı ile desteklenen bu ekran, 600 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca Corning tarafından üretilen Gorilla Glass 3 cam ile korunuyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6100+ işlemcisinden güç alıyor. Bununla beraber 4 GB / 6 GB / 8 GB LPDDR4X RAM varyantları bulunuyorken, depolama alanı tarafındaysa 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut.

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Ön tarafında 5 Megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka kasasında ikili kurulum bulunuyor. Bu kurulum ise 50 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel yardımcı lensten oluşuyor.

Adından da anlayabileceğiniz üzere 5G bağlantı seçeneğine sahip olan akıllı telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 üzerinde çalışıyor. Son olarak cihazın 18W hızında şarj ile beslenen 5.000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çektiğini de belirtelim.

POCO M6 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğer İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+Ekran: 6,74 inç – HD+ çözünürlük 90 Hz yenileme hızı600 nit parlaklık Corning Gorilla Glass 3RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB – LPDDR4XDepolama: 128 GB / 256 GB – UFS 2.2Batarya: 5.000 mAhŞarj Hızı: 18WArka Kameralar: – Ana kamera: 50 Megapiksel, f/1.8 – Yardımcı lens: 2 Megapiksel, PDAFÖn Kamera: 5 MegapikselYazılım: Android 13 tabanlı MIUI 14Boyutlar/Ağırlık: 168 x 77.91 x 8.19 mm 195 gram

POCO M6 5G fiyatı;

POCO M6 5G 4 GB RAM + 128 GB: 125 dolar

POCO M6 5G 6 GB RAM + 128 GB: 140 dolar

POCO M6 5G 8 GB RAM + 256 GB: 160 dolar

POCO M6 5G modelinin Türkiye'de satılıp satılmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Satıldığı taktirde vergisiz akıllı telefonlar listesine dahil olabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Vergisiz Android akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.