POCO M6 5G Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi alt markası Redmi, Hindistan'da piyasaya sürdüğü Redmi 13C 5G modelinin bazı pazarlarda POCO M6 5G olarak satışa sunulacağı belirtildi. POCO M6 5G'nin özellikleri ise MediaTek Dimensity 6100 Plus işlemci, 6.74 inç HD+ ekran, 50 MP ana kamera gibi detaylar içeriyor.

Xiaomi alt markası Redmi, birkaç gün önce Hindistan'da Redmi 13C 5G'yi piyasaya sürdü. Ünlü tipster Kacper Skrzypek'e göre bu model, bazı pazarlarda POCO M6 5G olarak piyasaya sürülecek. İşte POCO M6 5G özellikleri…

POCO M6 5G özellikleri

Ağustos ayında Hindistan'da piyasaya sürülen Poco M6 Pro, aynı ay ülkede tanıtılan, yeniden markalanmış bir Redmi 12 5G olarak karşımıza çıkıyor. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi, POCO M6 5G modelimde MediaTek tarafından üretilen Dimensity 6100 Plus işlemciye sahip olacak.

6nm teknolojisiyle üretilen Dimensity 6100 Plus işlemcide 2 adet Cortex-A76 (2200MHz) ve 6 adet Cortex-A55 (2000MHz) çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise 950MHz Mali-G57 MP2 mevcut.

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POCO, yeni modelinde 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere 3 farklı RAM seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin yer alacağı belirtiliyor.

6.74 inç HD Plus ekran ile geleceği belirtilen model, 1600 x 720 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Bununla birlikte POCO, yeni modelinde 90Hz yenileme hızına sahip LCD panele yer verecek.

İkili kamera dizilimiyle geleceği belirtilen cihazda 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel makro kameraya yer verilecek. Öz çekim kamerasında ise 5 Megapiksel lens ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor.

POCO M6 5G teknik özellikleri