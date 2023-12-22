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POCO M6 5G'nin Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

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POCO M6 5G modeli, 256 GB dahili depolama, 90 Hz yenileme hızı ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Telefonun özellikleri ve fiyatları açıklandı.

POCO'nun bugün tanıtmaya hazırlandığı M6 serisi için geri sayım başladı. Akıllı telefonlarla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası uygun fiyatlı olacakları yönünde. Son gelen rapor ise serinin standart modeliyle ilgili yeni teknik detayları gözler önüne seriyor. Peki POCO M6 5G kullanıcılara neler sunacak?

POCO M6 5G neler sunacak?

POCO M6 5G modelinin kullanıcılara neler sunacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çinli markanın kısa bir süre önce X'te yaptığı paylaşıma baktığımızda telefonun 256 GB dahili depolamayla geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte modelin fiyat etiketinin 120 dolardan başlayacağını söylemek mümkün.

Akıllı telefonda 90 Hz yenileme ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan 6,74 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD bir panel yer alacak. 600 nit maksimum parlaklığa sahip ekranda giriş segmentin vazgeçilmezi olan damla çentik tasarımı karşımıza çıkıyor.

1.5K ekran, uygun fiyat ve dahası! POCO X6 Pro 5G için geri sayım

Akıllı telefonun geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi 13C 5G'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor. Söz konusu cihazın özellikleri ise şöyle;

Ekran6.74 inç HD+ (1600 x 720 piksel) LCD, 90Hz yenileme hızıSelfie Kamera5 MegapikselAna Kamera50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro kameraİşlemciMediaTek Dimensity 6100 PlusRAM Bellekleri4 GB, 6 GB, 8 GBDepolama128 GB, 256 GBPil5000 mAh, 18W hızlı şarj desteğiİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14DiğerÇift SIM, Bluetooth 5.3, USB Type-C, microSD kart yuvası, yana monte parmak izi sensörüFiyatlar– 4 GB RAM / 128 GB depolama: 130 Dolar– 6 GB RAM / 128 GB depolama: 150 Dolar– 8 GB RAM / 256 GB depolama: 175 Dolar

Cihazın

ekrana sahip. 18W hızlı şarjı destekleyen bu cihaza 5.000 mAh büyüklüğünde bir pil paketi güç verecek. 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM'in yanı sıra 128 GB ve 256 GB dahili depolama sunması bekleniyor. Depolama, özel bir microSD kart yuvası aracılığıyla daha da genişletilebilir.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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