POCO M5s hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan M serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce M4 5G modelini globalde tanıtırken, zaman kaybetmeden cihazın devam modelleri üzerinde çalışmalara başladı. Son olarak POCO M5s hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

POCO M5s TUV Rheinland sertifikası aldı

POCO M5 serisinin kaç modelden oluşacağı şu an için belli değil, ancak şimdiden standart ve M5s ile ilgili ilk detaylar geldi. Bilindiği üzere standart model geçtiğimiz hafta 22071219CG model numarasıyla NBTC veri tabanında göründü. Kısa süre önce de M5s, 2207117BPG model numarasıyla TUV Rheinland sertifikası aldı.

POCO M5s receives the TUV Rheinland certification.#POCO #POCOM5s pic.twitter.com/BS2j6T2Lxh — Mukul Sharma (@stufflistings) August 24, 2022

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Mukul Sharma'nın paylaştığı görsele göre cihaz bu sertifikayı bir ay önce 15 Temmuz tarihinde aldı. Öte yandan sertifika sitesinde akıllı telefonun teknik özelliklerine dair en ufak bir detay yer almıyor.

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Bunun dışında POCO M5s modelinin geçen yıl tanıtılan Redmi Note 10S olduğuna yönelik iddialar da söz konusu. Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu nedenle daha önce piyasaya sürülen bir modeli farklı bir marka altında ufak değişikliklerle yeniden görebiliyoruz.

Redmi Note 10S teknik özellikleri:

CPU: MediaTek Helio G95

GPU: Mali-G76 MC4

RAM: 6 / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 64 / 128 GB UFS 2.2

Ekran: 6.43 inç AMOLED / Full HD+ / 60Hz tazeleme hızı

Arka : 64 Megapiksel + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik algısı

Özçekim: 13 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh 33W hızlı şarj desteği

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