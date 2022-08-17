POCO M5 hakkında ilk bilgiler geldi!

Xiaomi'nin bağımsız markası POCO, Türkiye'de de sıklıkla tercih edilen ve önemli satış rakamlarına imza atan M serisini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce M4 5G modelini globalde tanıtırken, zaman kaybetmeden cihazın halefi üzerinde mesaiye başladı. Son olarak POCO M5 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

POCO M5 NBTC veri tabanında ortaya çıktı

POCO M5, 22071219CG model numarasıyla NBTC veri tabanında göründü. Akıllı telefon, FCC, BIS ve IMDA tarafından da onaylanmıştı. Bu da lansmanın ufukta olduğunun en büyük göstergelerinden biri diyebiliriz.

Veri tabanında POCO M5 ilgili herhangi bir teknik bilgi yok. Ancak cihazın 4G bağlantısıyla sınırlı olacağı ve çift bantlı Wi-Fi desteğine sahip olacağını biliyoruz. Ayrıca Android 12 tabanlı MIUI 13 arayüzüyle kutudan çıkacağını belirtelim.

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Bunun dışında POCO M5'e bir de M5s modelinin eşlik etmesi bekleniyor. Hatta ikinci modelin geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi Note 10S olduğuna yönelik iddialar da söz konusu. Bilindiği üzere Çinli akıllı telefon üreticileri arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu nedenle daha önce piyasaya sürülen bir modeli farklı bir marka altında ufak değişikliklerle yeniden görebiliyoruz.

Redmi Note 10S teknik özellikleri:

CPU: MediaTek Helio G95

GPU: Mali-G76 MC4

RAM: 6 / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 64 / 128 GB UFS 2.2

Ekran: 6.43 inç AMOLED / Full HD+ / 60Hz tazeleme hızı

Arka : 64 Megapiksel + 8 Megapiksel geniş açı + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik algısı

Özçekim: 13 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh 33W hızlı şarj desteği

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