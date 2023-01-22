POCO M3 için MIUI 14 güncellemesi yayında!

Kısa bir süre önce 11 telefona daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14 sürümü son olarak POCO M3 için yayınlandı.

Geçen ay tanıtılan MIUI 14 arayüzünün dağıtımı tüm hızıyla sürüyor. Yeni sürüm ilk etapta amiral gemisi modelleri için kullanıma sunuldu ve artık giriş-orta segmente gelmeye başladı. Son olarak güncellemenin ülkemizde de sıklıkla tercih edilen POCO M3 modeli için yayınlandığı öğrenildi.

POCO M3, Android 12 tabanlı MIUI 14 güncellemesi aldı

POCO M3 kısa bir süre önce Android 12 tabanlı MIUI 14 aldı. Yeni güncelleme 4,5 GB boyutunda ve sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Ayrıca şimdilik EEA ve Global ROM çalıştıran modeller için kullanıma sunulduğunu belirtelim.

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Xiaomi 13, küresel pazar için geri sayımda!

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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