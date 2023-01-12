POCO F4 GT ve Xiaomi 12 Lite için MIUI 14 yayında!

Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen Android 13 tabanlı MIUI 14 son olarak POCO F4 GT ve Xiaomi 12 Lite için yayınlandı.

Xiaomi'nin geçtiğimiz ay düzenlediği etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunduğu MIUI 14 an itibariyle uyumlu modellere gönderiliyor. Hatta Xiaomi 13 serisi kutudan yeni sürümle çıktı ve etkinliğin hemen ardından da Xiaomi 12S serisi güncellemeyi aldı. Kısa bir süre önce 11 cihaza daha gelen yeni yapı son olarak POCO F4 GT ve Xiaomi 12 Lite için yayınlandı.

POCO F4 GT ve Xiaomi 12 Lite MIUI 14 güncellemesi aldı

Android 13 tabanlı MIUI 14 POCO F4 GT'ye V14.0.1.0.TLJEUXM ve Xiaomi 12 Lite'a V14.0.3.0.TLIEUXM yapı numarasıyla geliyor. Ayrıca 4,5 GB boyutunda ve sistem güvenliğini artıran Aralık 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Bunun dışında yeni sürüm ilk olarak (Avrupa) EEA ROM'unu çalıştıran POCO F4 GT ve Xiaomi 12 Lite modelleri için yayında. Son olarak ilk başta mi Pilot'lar için gelecek yeni güncelleme herhangi bir sorun çıkmaması halinde genel kullanıma açılacak.

Xiaomi'den 11 modele MIUI 14 güncellemesi!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

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