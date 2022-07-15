POCO F4 5G, tamir edilmesi en zor akıllı telefonlardan biri oldu!
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POCO'nun geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü POCO F4 5G, tamir edilmesi en zor akıllı telefonlardan biri oldu. İşte ayrıntılar.
POCO'nun geçtiğimiz ay tanıttığı POCO F4 5G, özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketiyle olumlu geri dönüşler almayı başardı. Hatta akıllı telefon, Hindistan'daki ilk satışında "en çok satan amiral gemisi gemisi" ünvanını aldı. Kısa bir süre önce cihazla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Zira POCO F4 5G, tamir edilmesi en zor modellerden biri oldu.
POCO F4 5G, tamir edilmesi en zor modellerden oldu
Akıllı telefonları parçalarına ayırması ve incelemesiyle bilinen PBKReviews, geçtiğimiz ay tanıtılan POCO F4 5G'yi parçalarına ayırdı. Modelin içini açmakta fazlasıyla zorlanan YouTuber, akıllı telefonun onarılabilirlik açısından uygun bir iç dizayna sahip olmadığını söyledi. Ayrıca cihaza 10 üzerinden 5.5 tamir edilebilirlik puanı verdi.
Arka panelin açılmasında herhangi bir sorun yok. Ancak iç tarafa gelince işler büyük ölçüde değişiyor. Zira pil ve diğer bileşenlerin çıkarılması için ilk olarak 17 vidayı, ardından anten hatları ve ısı iletimi için grafitle donatılan üst plakayı kaldırmak gerekiyor. Burada ısı iletimi için bakır ve grafit malzemelerinin kullanıldığını belirtelim.
Bütçe dostu POCO F4 5G'den satış rekoru!
Bunun dışında ön kamerayı çıkarması da bir hayli zor. Gereğinden fazla sabitlenen bu sensörü çıkarmak için oldukça dikkatli olunması gerekiyor. Aksi takdirde çeşitli arızaların meydana gelmesi muhtemel.
POCO F4 5G'nin fiyat etiketleri ise şöyle;
6 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğine sahip model: 399 Euro
8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip model: 449 Euro
İşlemci: Snapdragon 870
Ekran: 6.67 İnç, 120 Hz, FHD+, AMOLED
Depolama: 128/256 GB
Bellek: 6/8 GB RAM
Arka kamera: 64+8+3 Megapiksel
Ön kamera: 20 Megapiksel
Batarya: 67W hızlı şarj/ 4.500 mAh
İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
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