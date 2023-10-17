POCO C65 Tanıtımı Yakında!

POCO C65'in tanıtımı için geri sayım başladı. Son sızıntılar, telefonun çok yakında tanıtılacağını gösteriyor. Cihazın özellikleri henüz bilinmiyor, ancak Redmi 13C'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor.

Bu yılın başında tanıtılan POCO C55'in halefi için geri sayım resmen başladı. POCO C65 ismiyle kullanıcı karşısına çıkacak telefonla ilgili yeni raporlar gelmeye devam ederken, son ortaya çıkan bir sızıntı tanıtımın çok yakında olduğuna işaret ediyor.

POCO C65 IMDA veri tabanında göründü

POCO C65, 2310FPCA4G model numarasıyla IMDA veri tabanında göründü. Liste modelin herhangi bir teknik özelliğini ortaya çıkarmazken, tanıtım etkinliğinin çok yakında olduğunu gözler önüne seriyor. Öte yandan model numarasının sonundaki "G" harfinin cihazın global versiyonuna ait olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonun yakında tanıtılacak Redmi 13C'nin yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefon tasarımı ve ismi farklı olsa da temelde söz konusu modelle aynı teknik özelliklere ev sahipliği yapacak.

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POCO C65'in özelliklerine dair şu an için bir detay yok. Ancak Redmi 13C için aynı durum söz konusu değil. Zira akıllı telefon 50 Megapiksel ana sensörün başı çektiği üçlü bir kamera adasıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Öte yandan giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik bu modelde de yer alacak.

Akıllı telefonda selefindeki gibi giriş segmente hitap eden MediaTek bir yonga setinin kullanılması bekleniyor. Ayrıca 5.000 mAh'lik bir bataryadan beslenmesi, 90 Hz yenileme hızını desteklemesi ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13'ü çalıştırması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçen yıl tanıtılan Redmi 12C modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6,71 inç Damla Çentikli ekran 1650 x 720 HD+ çözünürlük Düşük modda 500 nit parkalık 6: 9 en-boy oranı, 1500: 1 kontrast oranı NTSC %70İşlemci: MediaTek Helio G85 (12 nm)Arka kamera: Ana kamera – 50 megapiksel, f/1.8 diyafram aralığıArka kamera video: 1080p@30fps 720p@30fpsÖn kamera: 5 megapiksel, f/2.2 diyafram aralığıÖn kamera video: 1080p@30fps 720@30fpsRAM ve depolama seçenekleri: 4 GB + 64 GB 4 GB + 128 GB LPDDR4X – eMMC 5.1Batarya: 5000 mAhŞarj: 10 W hızlı şarjİşletim sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13Boyut: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm 192 gramRenk seçenekleri: Grafit grisi, okyanus mavisi, nane yeşili, lavanta moru

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