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POCO C65 Kutu Açılımı

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POCO, Xiaomi'nin çatısı altında yükselişini sürdürüyor ve bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü POCO C55 modelinden istediği verimi aldı. POCO C65 kutu açılımı sizlerle.

POCO C65 kutu açılımı

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POCO C65'in ekranı, 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklığı sunan 6,74 inç 1600×720 piksel IPS LCD panelle donatılmış durumda. Ekran panelinde ayrıca 8 megapiksel çözünürlüğünde bir özçekim kamerası bulunuyor.

Arka panelde ise yatay dikdörtgen bir kamera adası dikkat çekiyor. Bu kamera adasında, 50 megapiksel f/1.8 ana kamera ve 2 megapiksel f/2.4 makro lens bulunuyor. Ayrıca, yana monteli bir kapasitif parmak izi tarayıcı ve özçekim kamerasıyla biyometrik kilitleme özellikleri de sunuluyor.

POCO C65, 18W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh bataryadan güç alıyor. İşlemci olarak MediaTek Helio G85 tercih edilmiş. Cihazın 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri bulunuyor ve siyah, mavi ve mor renk seçenekleri sunulacak.

POCO C65 özellikleri

Ekran6,5 inç HD+ LCD (1600 x 720 piksel)İşlemciMediaTek Helio G35RAM ve Depolama-6 GB RAM ve 128 GB depolama

8 GB RAM ve 256 GB depolamaKamera-50 Megapiksel f/1.8 ana kamera

-2 Megapiksel f/2.4 makro lensÖn kamera8 MegapikselBatarya5000 mAhİşletim sistemiAndroid 12BağlantılarWi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-CBoyutlar164,6 x 76,5 x 9,1 mmAğırlık195 gFiyat7.999 TL

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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