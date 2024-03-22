POCO C61 Modeli Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren POCO'da yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun giriş segmente hitap etmesi beklenirken, fiyat ve özellik gibi konularda da kullanıcıları üzmeyeceği söyleniyor. Son raporlar POCO C61 modelinin fiyatını ve özelliklerini gözler önüne seriyor.

POCO C61 özellikleri ve fiyatı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Appuals, yaklaşan POCO C61'le ilgili teknik ve fiyat ayrıntılarını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefon 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek ve sırasıyla 90 ve 120 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Helio G36 olacak. 12 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A53 ve 4x 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak PowerVR GE8320 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak.

Xiaomi'den bir modele daha HyperOS!

Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu kapsamda POCO C61 modelinin sırasıyla Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümleri olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. Ancak yine de bazı teknik farklılıklarla gelebilecekleri ifade ediliyor.

İşte akıllı telefonun bugüne dek sızdırılan özellikleri: