Playstore.com'da Okula Dönüş İndirimleri Devam Ediyor

Türk Telekom'un binlerce üründen oluşan dijital oyun alışveriş platformu playstore.com'da okula dönüş indirimleri devam ediyor. En yeni PC oyunları ve e-pin paketleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ubisoft, Fatshark gibi ünlü oyun stüdyolarının popüler oyunları yüzde 85'e varan indirimle oyunseverlere sunuluyor.

Türk Telekom'un binlerce üründen oluşan dijital oyun alışveriş platformu playstore.com'da okula dönüş indirimleri devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, en yeni PC oyunlarını ve e-pin paketlerini avantajlı fiyatlarla sunan playstore.com kampanyalarıyla oyun tutkunlarının sevdiği oyunlara ulaşmasını kolaylaştırıyor. Platformda okula dönüş fırsatlarıyla birçok popüler oyunda yüzde 85'e varan indirim sunuluyor.

Playstore.com, okula dönüş indirimlerinde birbirinden popüler oyunları oyunseverlerle buluşturuyor. Aralarında Ubisoft, Fatshark gibi dünyanın ünlü oyun stüdyolarının olduğu birçok yayıncının en beğenilen oyunlarını oyunseverlerin avantajlı fiyatlarla satın alması sağlanıyor.

Ubisoft'un açık dünya, aksiyon-macera oyunları Assassin's Creed ve Far Cry serilerinin yanı sıra Fatshark'ın Warhammer serisi gibi popüler oyunlar yüzde 85'e varan indirimle oyunseverlere sunuluyor.